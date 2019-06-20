رؤية هلال شوال.. مفتي الديار المصرية يحسم الجدل: نتبع العلم ولا خلاف مع معهد البحوث الفلكية

هاني حسين
قال شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن منهج الإفتاء في رؤية الهلال قائم على العلم ولا نصدر قرارات من فراغ، وهناك تعاون تام مع معهد البحوث الفلكية وهيئة السياحة معنا في مع مطلع كل شهر.
وأضاف "علام"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "نحن نتبع علم الفلك الذي أكد أن الهلال لم يولد ولا يمكن رؤيته، نحن لا نصدق أي أحد بأنه رأى الهلال ولكننا نتبع العلم، ورؤيتنا لهلال شهر رمضان والشهور العربية نابعة من التوأمة فيما بين علم الفلك والرؤية الشرعية".
وتابع: "لدينا 6 لجان على مستوى...
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