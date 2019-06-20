كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “komoru” يحظر الإشارات الكهرومغناطيسية من هاتفك الذكي

متابعة-سنيار: قامت Cohda بتكييف مبادئ Michael Faraday’s Cage من خلال استبدال الهيكل الصلب ببحر من المجهرية الموصلة القادرة على إيقاف الإشارات الكهرومغناطيسية التي تصل إلى أي شيء يوضع داخلها، بما في ذلك الهواتف الذكية (4G ، 5G و WiFi) ومقاطع المفاتيح الإلكترونية.

يقدم أحدث مشروع لشركة cohda، والذي يحمل اسم “komoru”، حلا ملموسا لإدماننا الإلكتروني، وذلك من خلال منع الإشارات الكهرومغناطيسية باستخدام بحر من المجهريات الموصلة.

المفهوم، المستمد من اسم حديقة زن اليابانية التقليدية، komoru (بمعنى عزل النفس)، يهدف إلى تزويد المستخدمين بالهدوء من خلال “دفن” أجهزتهم، وهو قادر على عزل العديد من الهواتف والأجهزة الرقمية في نفس الوقت.

ولأن التأثير السلبي الذي يحدثه استخدام الوسائط الاجتماعية على صحتنا العقلية أصبح موضع شك، صممت cohda حلا يتكون من ثلاثة عناصر: بحر من المجهريات، وعاء داخلي من المعدن المغزول يدويا، وعاء خارجي من السيراميك.

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ومن خلال دفن هاتفك الذكي في الوعاء، يتم حظر الإشارات الكهرومغناطيسية بواسطة المجهريات،ومن تم تمكين المستخدم من الابتعاد عن هاتفه الذكي.

المنتج يأتي بألوان وتشطيبات مختلفة، وسيكون مناسبا لعدد من المساحات الداخلية، ويسعى التصميم من cohda إلى مساعدتنا في الابتعاد عن الهاتف الذي أصبح الآن لاعبا أساسيا في معظم حياتنا.

ومن خلال المظهر الجمالي البسيط والأنيق، يهدف komoru إلى جمع الناس معا والاستمتاع بالتفاعلات وجها لوجه.

يتكون komoru من 3 أجزاء: بحر من المجهريات، وعاء داخلي معدني مغزول يدويا، ووعاء خارجي من السيراميك.