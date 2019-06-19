كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Kindle Oasis” من أمازون يجعل القراءة أسهل في الليل

متابعة-سنيار: أطلقت أمازون إصدارا جديدا من Kindle في وقت سابق من هذا العام، وقد أصبح متاحا للطلب المسبق يوم الأربعاء، بأسعار تبدأ من 250 دولارا، وسيبدأ شحنه في 24 من يوليو.

ولمحبي المطالعة في الليل، يأتي القارئ الإلكتروني بميزة تتيح لك إضافة لون برتقالي إلى الشاشة لتقليل إجهاد العين أثناء القراءة في الظلام، وقد أصدرت أمازون صورة مفيدة توضح بالضبط كيف يعمل ذلك وما يبدو عليه.

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وتأتي شاشة الجهاز المانعة للانعكاس بقياس 6 بوصات وبدقة 300 بكسل في البوصة الواحدة، وتقول الشركة إن بطاريته المدمجة في الغطاء تتيح استخدامه لأشهر. وهو يأتي بطراز يدعم شبكات واي فاي فقط وآخر يدعم شبكات الجيل الثالث.

ويزن كيندل أويسس Kindle Oasis نحو 132 جراما وهو يأتي بسماكة 3.4 مليمترات للشاشة، و 8.5 ميليمترات عند قبضة اليد، التي تتيح إمساك الجهاز وكأنه مجلة أو جريدة مطوية.