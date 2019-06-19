كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “CZUR” دفتر ذكي وتطبيق رفيق بسعر 12 جنيه فقط

متابعة-سنيار: “CZUR” عبارة عن دفتر ملاحظات ذكي جديد تم إنشاؤه خصيصا لمساعدتك في تنظيم حياتك بالإضافة إلى مشاركة الملاحظات والرسومات والأفكار باستخدام الاتصال السحابي.

باستخدام السحابة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى صفحات CZUR وعرضها ومشاركتها في أي وقت ومن أي مكان.

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وقال مطورو الدفتر الذكي: “ستعرف ميزات المسح الضوئي والتعرف على خط اليد في CZUR Purify Smart Notebook كل كلمة على صفحتك، وستحتفظ بجميع أفكارك الرائعة في السحابة في PDF إلى الأبد.”

وبفضل دقة التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) التي لا تقل عن 95٪ في النصوص CZUR APP، يمكنك أيضا التقاط جميع أنواع الصور الجديرة بالملاحظة باستخدام جهازك، مثل قصاصات الصحف والمقالات المثيرة للاهتمام والفواتير والإيصالات وبطاقات العمل والأفلام وتذاكر السفر وأكثر من ذلك بكثير. ”

يتوفر CZUR Smart Notebook للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 14 جنيها استرلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم في الشهر المقبل.