تكنولوجيا: Oppo تقدم عرض حي لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة في 26 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Oppo مؤتمرها القادم في 26 من يونيو خلال فعاليات شنغهاي القادمة، حيث تستعرض الشركة نموذج لهاتف ذكي مميز بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة أو المدمجة في الشاشة.

كانت شركة Oppo قد نشرت إعلانات تشويقية حول تقنية جديد للكاميرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يأتي التصميم الجديد للكاميرة إلى أسفل شاشة الهاتف لتختفي الكاميرة بشكل كامل في الشاشة في حالة عدم الإستخدام.

وتستعد Oppo لتقديم عرض حي لهذه التقنية في 26 من يونيو، وذلك من خلال نموذج لهاتف يضم تقنية الكاميرة المدمجة في الشاشة، حيث أرسلت شركة Oppo دعوات للقنوات الإعلامية في الصين، مع ملصق يكشف بوضوح عن تقنية كاميرة جديدة.

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وتشير Oppo في الإعلان التشويقي بعبارة “سطح أكبر”، حيث من المتوقع أن تدعم هذه التقنية عرض أكبر في شاشة الهواتف الذكية مع إطارات بحجم أنحف بالتأكيد.

يذكر أن مؤتمر شنغهاي للهاتف هو أحد الفعاليات الفرعية لمؤتمر الهاتف العالمي لبرشلونة، والذي يستعرض فيه عمالقة الصين التقنيات القادمة في الهواتف الذكية في آسيا، قبل أن تنتقل التقنيات الجديدة لتتحول إلى هواتف ذكية مميزة.

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