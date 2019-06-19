Libra ليبرا: كل ما تريد معرفته عن عملة فيس بوك الرقمية الجديدة

أعلنت شركة فيس بوك اليوم أخير عن عملتها الرقمية Libra ليبرا، وذلك بعد سنوات من الشائعات والتلميحات عن عمل عملاق الشبكات الاجتماعية على إطلاق عملة رقمية خاصة، كما أعلنت فيس بوك أيضا عن Calibra، وهي شركة تابعة تهدف إلى توفير الخدمات المالية اعتمادا على شبكة العملة الرقمية الجديدة Libra ليبرا، بما في ذلك تسهيل تداول العملة بين مستخدمي تطبيقات فيس بوك المختلفة.

وقالت فيس بوك أن أول منتجات شركتها الجديدة للخدمات المالية Calibra، هو تقديم محفظة للعملة الرقمية الجديدة Libra ليبرا، وهي العملة التي تعتمد على تقنية بلوكشين على غرار بيتكوين، وهي المحفظة التي يمكن الوصول إليها من خلال ماسنجر وواتساب، بالإضافة إلى تطبيق مستقل خاص بها، والتي تتيح حفظ وإرسال واستقبال عملة Libra الرقمية، والمتوقع أن تتوفر في وقت لاحق من عام 2020.

وأشارت فيس بوك إلى أنه في الوقت الذي يمكن لمستخدمي الويب الوصول للعديد من الخدمات المفيدة عبر الإنترنت مجانا، مثلا التواصل مع الأصدقاء أو التعلم، إلا أن التعامل ماليا من خلال الإنترنت لا يزال غير سهلا أو متاحا للجميع، وقالت الشركة أن حوالي نصف البالغين حول العالم لا يملكون حسابا بنكيا، وهو الأمر الأكثر انتشار وسوءا أيضا في الدول النامية، وهو ما تحاول حله من خلال شبكة العملة الرقمية الجديدة Libra، والخدمات التي ستقدمها شركتها الجديدة Calibra.

هل تملك فيس بوك العملة الرقمية الجديدة Libra ليبرا؟

أكدت فيس بوك أن العملة الرقمية الجديدة Libra أطلقتها وتشرف عليها The Libra Association، وهي جمعية غير هادفة للربح مقرها العاصمة السويسرية جينيف، من ضمن أعضائها المؤسسين فيس بوك، بالإضافة إلى كل من Visa وماستركارد وPayPal وStripe، بالإضافة إلى Uber وLyft وسبوتيفاي وeBay وبوكينج، إلى جانب فودافون وCoinBase وعدد آخر من الشركات الاستثمارية.

وتعمل جمعية The Libra Association على تطوير وتوسيع نطاق شبكة العملة الرقمية، كما تقود برنامج خاص للتأثير الاجتماعي لدعم جهود الإدماج المالي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التواصل مع الحكومات وصانعي السياسات.

كيف تعمل عملة فيس بوك الرقمية Libra ليبرا؟

تعتمد عملة فيس بوك ليبرا الرقمية الجديدة على تكنولوجيا Blockchain التي تعتمد عليها العملات الرقمية الأخرى، والتي تضمن موثوقية كبيرة في تداول العملة، لكنها اعتمادا على احتياطي من الأصول ستحافظ على قيمة مستقرة على عكس بيتكوين وغيرها ، وأكدت فيس بوك أن العملة الرقمية الجديدة ليبرا تخضع كليا لإشراف جمعية Libra Association المستقلة، والتي قالت أنها لا تملك أي حقوق أو امتيازات خاصة فيها مقارنة بأي عضو آخر.

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وتسمى وحدة العملة الواحدة Libra، وهي عملة مدعومة كليا باحتياطي من الأصول الحقيقية على عكس غالبية العملات الرقمية أو المشفرة، مما يوفر ثقة أكبر في قيمتها الحقيقية، وسيشرف الأعضاء في الجمعية التي أطلقت العملة من ضمنهم فيس بوك على إدارة عمليات التحقق والمصادقة، مع ضمان نمو الشبكة واستدامتها، حتى الانتقال تدريجيا إلى وضع تشغيل آمن لا يحتاج إلى أذن للدخول إلى الشبكة.

وتعتمد عملة فيس بوك الرقمية Libra ليبرا على ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل نظام خاص باسم LibraBFT لتقنية البلوكشين، بالإضافة إلى عملة رقمية مدعومة باحتياطي ومصممة لتكون وسيلة تبادل، إلى جانب لغة برمجة جديدة باسم Move.

ما هو الفرق بين بيتكوين وعملة فيس بوك الرقمية ليبرا ؟

على عكس Bitcoin، فإن عملة فيس بوك الرقمية الجديدة ليبرا أو Libracoin غير مصممة للمضاربة، لكنها شكل من أشكال الأموال الرقمية المدعومة بأصول نقدية كاحتياطي، ووفقا للتنفيذيين في شركة فيس بوك، فإن Libra في البداية سيعتمد عليها في تحول الأموال بين الأفراد في البلدان النامية، والتي يفتقر المستخدمون فيها إلى الخدمات المالية والبنوك التقليدية، لكن مستقبلا، فإن المستخدمين سيتمكنون من الدفع للخدمات سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر من خلال Libra، ويتمثل الهدف من إنشاء ليبرا في إنشاء عملة رقمية موحدة للإنترنت، والتي توفر عملة مستقرة مثل الدولار يمكن استخدامها لشراء أي شيء تقريبا، كما يمكنها دعم الخدمات المالية المختلفة، بما في ذلك القروض.

ما هي Calibra ؟ وما هي علاقتها بفيس بوك والعملة الرقمية ليبرا ؟

توفر Calibra التي أنشأتها فيس بوك مؤخرا خدمات مالية اعتمادا على العملة الرقمية الجديدة Libra، أي يمكننا القول أن “كاليبرا” هي وسيلة فيس بوك للاستفادة من العملة الرقمية الجديدة التي أطلقتها مع مجموعة من الأعضاء، بحيث توفر كاليبرا أولا محفظة مالية لتداول عملات ليبرا الرقمية من خلال تطبيقات فيس بوك للتراسل مثل ماسنجر وواتساب، بالإضافة إلى تطبيق مستقل، وهو ما يتيح للمستخدمين تبادل أو إرسال واستقبال عملات ليبرا بسهولة من خلال الرسائل بأقل رسوم ممكنة وفقا للشركة، هذا بالإضافة إلى إمكانية الدفع عند شراء كوبا من القهوة على سبيل المثال، وذلك عبر مسح رمز خاص من خلال التطبيق، ومن المتوقع أن توفر Calibra المزيد من الخدمات المالية مستقبلا، على أن تبدأ في توفير خدماتها خلال العام المقبل 2020.

وأكدت فيس بوك أن Calibra ستوفر حماية قوية للحفاظ على أموال المستخدمين ومعلوماتهم آمنة، وأنها ستعتمد على نفس عمليات التحقق ومكافحة الغش التي تستخدمات البنوك وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى نظام استباقي لاكتشاف السلوك الاحتيالي ومنعه، إلى جانب دعم مباشر للمساعدة في حالة فقدان الهاتف أو كلمة المرور، مع إمكانية استرداد الأموال في حال تمكن شخص ما من الوصول إلى الحساب بطرق احتيالية.

ولزيادة المصداقية في خدمات Calibra والعملة الرقمية الجديدة Libra ليبرا، قالت فيس بوك أنها لن تشارك البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين مع خدمات ومنتجات الشركة الأخرى، كما لن تشاركها مع طرف ثالث دون موافقة المستخدم، وكانت فيس بوك قد عانت خلال العام الماضي 2018 من سلسلة من الفضائح التي أثرت على ثقة المستخدمين في اهتمام الشركة بالحفاظ على خصوصيتهم.

المصدر: صدى التقنية