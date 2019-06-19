تكنولوجيا: سامسونج في طريقها للإعلان عن موعد لإطلاق Galaxy Fold في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة على أن شركة سامسونج في طريقها للإعلان عن موعد نهائي لإطلاق هاتف Galaxy Fold، مع توقعات بأن يصل الهاتف إلى الأسواق بالتزامن مع الإعلان عن هاتف Note10 في شهر أغسطس.

نفت شركة سامسونج ما جاء من تسريبات حول خططها لإطلاق هاتفها القابل للطي خلال شهر يوليو المقبل، إلا أن الشركة إنتهت بالفعل من إجراء المعالجة اللازمة لتصميم هاتفها المميز Galaxy Fold قبل إطلاقه في الأسواق.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج ستبدأ في إطلاق هاتف Galaxy Fold إلى الأسواق خلال شهر أغسطس بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن سلسلة Note10.

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ولقد جاءت التصريحات الأخيرة من Kim Seong-cheol نائب رئيس شركة Samsung Display، حيث أكد على أن سامسونج إنتهت بالفعل من إجراء الإصلاحات اللازمة لشاشة Galaxy Fold إستعداداً لإطلاق الهاتف إلى الأسواق، كما أشار إلى أن الشركة تستعد خلال الفترة القادمة لإخطار الأسواق بموعد إطلاق الهاتف.

يذكر أن العيوب التي ظهرت في وحدات المعاينة لهاتف Galaxy Fold دفعت سامسونج لتغيير خططها الأولى لإطلاق هاتف Galaxy Fold مع سلسلة Galaxy S10 في الأسواق، إلا أن العملاق الكوري إقتربت بالفعل من إطلاق إول إصداراتها القابلة للطي للمستخدمين الآن.

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