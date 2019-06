بوكو فون سيحصل على تحديث أندرويد Q بشكل رسمي

حصل بوكو فون على تحديث جديد لنظام MIUI ليصبح النظام برقم 10.3.5.0، التحديث الجديد يأتي بشكل أساسي بإضافات مايو الأمنية لعام 2019.

التحديث الجديد يأتي بحجم 350 ميجابايت تقريباً ويأتي بتحديثات اخرى مثل تخصيص ساعة الـ lock Screen والتي يمكنك الوصول إليه من خلال التوجه إلى الإعدادات المتقدمة في إعادادت الـ Lock Screen والباسورد، ولكن لن تعمل الساعة مع الـ Themes من الطرف الثالث والأشكال الأخرى غير الرسمية.

كما يعالج التحديث مجموعة صغيرة من المشاكل المتنوعة مثل إختفاء التطبيقات المزدوجة بالإضافة إلى تحسين إتصال الواي فاي الخاص بالهاتف، ولكن والأهم أن المدير التنفيذي لفرع Pocophone في شركة شاومي أكد وبشكل قاطع بأن الهاتف سيحصل على تحديث Android Q فورما يصدر، لا معلومات إن كان هذا التحديث سيصل إلى الهاتف فور صدوره بشكل عالمي أم سننتظر لبعض الوقت قبل أن ينتشر التحديث ونراه على الهواتف.

ولكن حتى وإن لم تقم شاومي بإصدار التحديث للهاتف بشكل رسمي فإن بوكو فون يتميز بوجود مجموعة كبيرة من المطورين المستقلين الذين يعملون جاهداً على تقديم أحدث التحديثات والتطويرات الجديدة للهاتف مع مختلفة الأنظمة من خلال Roms متنوعة وهذا يعني أن الهاتف لن يموت في أي وقت قريب .

على صعيد آخر فإن هاتف بوكو فون قد حصل على تخفيض جديد في السعر في مصر والمنطقة العربية ليصل سعره الآن إلى 5000 جنيه تقريباً من خلال أحدث عرض قامت شاومي بإطلاقه ضمن حملة لنشر الهاتف أكثر وتحقيق أرباح أفضل للهاتف ولكن هذا السعر هو لفترة محدودة فقط وتحديداً لمدة يوم واحد وهو 19-6.

We will get to Q.