تكنولوجيا: سامسونج تستعد لعقد مؤتمر Galaxy Note10 في 7 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على خطط العملاق الكوري للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Note10 في 7 من شهر أغسطس، وذلك وفقاً لتسريبات جاءت عبر مصادر مطلعة على خطط شركة سامسونج.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن العملاق الكوري تستعد للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Note10 في 10 من شهر أغسطس.

ومن جديد جاء تقرير اليوم نشر عبر مصادر مطلعة على خطط العملاق الكوري ليؤكد على خطط سامسونج لعقد مؤتمر Galaxy Note10 في 7 من أغسطس، على أن يعقد المؤتمر في مدينة نيويورك في مركز Barclays الذي كشف فيه عن هاتف Galaxy Note9 العام الماضي.

ومن المقرر أن تكشف سامسونج خلال فعاليات المؤتمر عن اثنان من هواتف Note هما الإصدار الرئيسي Galaxy Note10 والإصدار الأكبر Galaxy Note10 Pro، على أن يأتي كلا الهاتفين بنفس لغة التصميم بينما يختلف إصدار Pro في حجم الشاشة وكاميرة إضافية في الجهة الخلفية.

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ويأتي كلا الهاتفين بتصميم ثقب الشاشة الذي يتوسط الشاشة الأمامية، أيضاً لا تدعم سلسلة Note هذا العام مدخل 3.5مم للسماعات، كما يختفي زر Bixby من تصميم الهاتفين.

بالتأكيد لن تنتهي التسريبات حول هواتف Galaxy Note10 عند هذا الحد، حيث من المتوقع أن تنتشر التسريبات بشكل أسرع مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy Note10 لاحقاً.

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