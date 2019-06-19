تكنولوجيا: شاشة Alienware 4K OLED بحجم 55 إنش تطلق إلى الأسواق في الربع الأخير من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Dell رسمياً على خططها لإطلاق شاشة الألعاب Alienware 4K OLED بحجم 55 إنش في مجموعة من الأسواق خلال الربع الأخير من 2019.

كانت شركة Dell قد كشفت للمرة الأولى عن شاشتها المخصصة للألعاب Alienware 4K OLED بحجم 55 إنش والتي تدعم معدل تحديث 120Hz خلال مؤتمر CES في بداية هذا العام، إلا أن بعض التوقعات أشارت إلى أن الشاشة نموذج أولي قد لا ينتقل إلى البيع في الأسواق.

ولقد جاءت تصريحات Dell الأولى لتؤكد على أن شاشة Alienware 4K OLED تطلق رسمياً إلى الأسواق في النصف الثاني من 2019، ورغم بعض التسريبات التي نشرت في E3 عبر WCCFTech والتي أشارت إلى أن الشاشة مازالت نموذج لن ينتقل إلى الإنتاج والبيع في الأسواق، إلا أن شركة Dell أكدت بشكل قاطع اليوم على أن شاشة Alienware 4K OLED المميزة بحجم 55 إنش ستطلق في بعض الأسواق في الربع الأخير من 2019.

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كما أشارت شركة Dell في تصريحاتها الأخيرة إلى أن شاشة Alienware 4K OLED طورت لدعم المستخدمين في الألعاب وأيضاً مع وحدات التحكم في الألعاب المختلفة.

يذكر أن شركة Dell لم تكشف عن موعد محدد لإطلاق الشاشة إلى الأسواق، إلا أنها أشارت إلى خططها لعرض الشاشة خلال فعاليات Gamescom في شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تقدم Dell مزيد من التفاصيل عن الشاشة خلال فعاليات هذا الحدث.

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