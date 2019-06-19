8 ميزات مخفية في iOS 13 تحتاج إلى معرفتها

تستعد شركة آبل في خريف هذا العام لإطلاق التحديث الجديد لنظامها التشغيلي iOS 13، والذي سيكون متاحًا بشكل مجاني لأجهزة iPhone SE و 6S والهواتف الأحدث.

ويأتي هذا التحديث مع الكثير من الميزات، مثل الوضع الداكن على مستوى النظام؛ وتطبيق الصور المعاد تصميمه؛ وتخصيصات Memoji الجديدة.

لكن كما هو الحال مع النسخ السابقة من النظام التشغيلي iOS، فإنه يحتوي أيضًا على مجموعة كاملة من الميزات الأقل شهرة.

ونسلط الضوء من خلال التقرير التالي على عدد من الميزات المخفية في iOS التي تحتاج إلى معرفتها، مع الإشارة إلى أن هذه الميزات قابلة للتغيير عند وصول إصدار المستهلك من .

1. التحكم في مستوى الصوت

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يكره العديد من المستخدمين الطريقة الحالية للتحكم في مستوى الصوت، إذ يظهر المؤشر الكبير الحجم في منتصف الشاشة عند الضغط على أزرار مستوى الصوت ضمن جهاز iOS.

ويقلل هذا الأمر من ظهور المحتوى، لكن لحسن الحظ، فقد عدلت آبل هذه الطريقة في iOS 13، وأعادت تصميم طريقة التحكم في مستوى الصوت بحيث أن المؤشر لا يحجب الشاشة.

وبدلًا من تغطية وسط الشاشة، فإن مؤشر التحكم بمستوى الصوت الجديد يتحرك بشكل متوازٍ من أزرار مستوى الصوت.

2. إعدادات Wifi و Bluetooth أفضل

ألغت شركة آبل مصدرًا آخرًا للإزعاج في نظام iOS 13، والذي يتمثل في مسألة اختيار الشبكات اللاسلكية وملحقات البلوتوث، إذ يقتصر عمل أزرار الاختصارت الخاصة بالشبكة اللاسلكية والبلوتوث الموجودة في مركز التحكم على تشغيل وإيقاف تشغيل هذه الميزات فقط.

وتتطلب مسألة اختيار شبكة أو ملحق الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، أما في نظام التشغيل iOS 13، فإنك لن تحتاج إلى فتح تطبيق الإعدادات، بل يمكنك تحديد الشبكات اللاسلكية وملحقات البلوتوث بشكل مباشر من خلال الأزرار المقابلة في مركز التحكم.

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3. إجراءات سريعة دون اللمس الثلاثي الأبعاد

تشير المعلومات إلى أن شركة آبل تستعد لإزالة ميزة اللمس الثلاثي الأبعاد 3D Touch من هواتف آيفون الجديدة لهذا العام، وتبعًا لذلك فقد ألغت الشركة القدرة على استعمال ميزة اللمس الثلاثي الأبعاد للضغط على أيقونة التطبيق لإظهار قائمة الإجراءات السريعة.

لكن ميزة الإجراءات السريعة لم تختفي في iOS 13، إذ يمكن الوصول إليها من خلال الضغط مطولًا، بدلًا من الضغط بشدة على أيقونة التطبيق، بحيث تختلف طريقة الاستخدام.

4. لوحة المفاتيح بخط اليد القابلة للتعديل

تُعد هذه الميزة مخصصة للأشخاص الذين يستخدمون لوحة المفاتيح للكتابة اليدوية باللغة الصينية، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الراغبين بالحصول على مساحة إضافية لكتابة المزيد من الكلمات والجمل أو من أجل الحصول على منطقة كتابة أكثر اتساعًا لكتابة أحرف أكبر بخط اليد ضبط مساحة لوحة المفاتيح للكتابة اليدوية وتغيير حجمها ليناسب المحتوى.

5. شحن البطارية الأمثل

إذا كان لديك معرفة ببطاريات الليثيوم أيون، فإنك تعرف أنه لا يجب شحنها حتى نسبة 100 في المئة طوال الوقت، إذ تشير الدراسات إلى أن جعل نسبة الشحن مرتفعة دائمًا هو أمر سيء على صحة البطارية.

ويجب من الناحية المثالية الحفاظ على شحن بطارية الليثيوم أيون بنسبة تصل إلى زهاء 80 في المئة وتفريغها إلى زهاء 20 في المئة فقط، مما يؤدي إلى الحفاظ على صحة البطارية، ويساعد على استمرارها بالعمل لفترة أطول.

ويتضمن iOS 13 خيارًا جديدًا لشحن البطارية الأمثل داخل إعدادات البطارية، والذي يتعلم من روتين الشحن اليومي.

6. دعم iMessage على بطاقات SIM المزدوجة

أكد أحد مستخدمي موقع Reddit أن مستخدمي هواتف آيفون الذين لديهم بطاقتي SIM نشطتين في أجهزتهم يمكنهم إرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق iMessages من كلا الرقمين في iOS 13، وينطبق الشيء نفسه أيضًا على إجراء المكالمات وتلقيها عبر فيس تايم FaceTime، بينما يمكنك في iOS 12 استخدام iMessage و FaceTime على رقم واحد محدد فقط.

7. حذف التطبيقات من داخل المتجر

قد تشكل مسألة حذف التطبيقات ألمًا حقيقيًا لمستخدم آيفون، إذ يجب عليه الضغط بشكل مستمر على أيقونة التطبيق حتى تظهر إشارة (x)، ثم البحث من خلال الشاشة الرئيسية عن التطبيقات التي يريد التخلص منها، لكن شركة آبل أضافت في نظام التشغيل iOS 13 طريقة أخرى لحذف التطبيقات من داخل متجر التطبيقات، وذلك عبر التمرير إلى اليسار على التطبيق لعرض خيار الحذف.

8. المنظور التكيفي في الصور

بالإضافة إلى العديد من أدوات ضبط تأثيرات الصور الجديدة التي أضافتها آبل إلى تطبيق الصور، فإن هناك نوعان جديدان لضبط المنظور، وبعد أن تمتع تطبيق إنستاجرام بالقدرة على ضبط انحراف الصور على المحورين X و Y منذ مدة طويلة، فإن مستخدمي تطبيق الصور في iOS 13 سيتمكنون من ذلك قريبًا، ويمكن العثور على تعديلات المنظور الجديدة داخل أداة الاقتصاص عند تحرير صورة أو مقطع فيديو.