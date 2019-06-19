مايكروسوفت تختبر إضافة زر خاص بأوفيس إلى لوحات المفاتيح

اكتشف أحد المطورين أن شركة مايكروسوفت تختبر إضافة زر خاص بحزمة تطبيقات (أوفيس) Office المكتبية إلى لوحات المفاتيح، وذلك بغية تسهيل العمل عليها.

ونشر المطور – الذي يطلق على نفسه اسم Walking Cat – في تغريدة على تويتر صورة للزر، وقال: “مفهوم زر الأوفيس”، وتعرض الصورة الزر الذي يحمل شعار حزمة أوفيس، وذلك على غرار زر (ويندوز) الحالي على لوحات المفاتيح، الذي يحمل شعار نظام ويندوز.

ونشر Walking Cat

save a copy, just in case pic.twitter.com/zstZBj1zgO — WalkingCat (@h0x0d) June 18, 2019

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لاستبيان تُطلب فيه الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالزر، والتي تكشف عن أنه سيخصص لإضافة بعض الاختصارات، مثل: القدرة على مشاركة المستندات والملفات بسرعة.

ويبدو من الاستبيان أن مايكروسوفت تهدف إلى جعل الزر بديلًا عن زر (ويندوز) الثانوي الذي يقع في يمين بعض لوحات المفاتيح، أو زرًا مخصصًا للقوائم. وفي الاستبيان – الذي يتطلب وجود حساب مايكروسوفت خاص بالمدارس والأعمال للوصول إليه – سألت مايكروسوفت المُختبِرين عن رغبتهم في رؤية الزر المخصص على الحواسيب المحمولة.

ويبدو من الاستبيان أيضًا أن مايكروسوفت تختبر زر (أوفيس) في الإصدار الأحدث من نظام التشغيل ويندوز، وهو (تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2019) Windows 10 May 2019 Update.

يُشار إلى أن مايكروسوفت تفرض على الأجهزة التي سوف تستخدم نظام التشغيل ويندوز إضافة زر مخصص للنظام على لوحات المفاتيح، وذلك منذ 25 سنة، وفي بعض لوحات المفاتيح يوجد مفتاحان لنظام ويندوز.