تسريب جديد يكشف عن موعد الإعلان عن Galaxy Note 10

أفاد تقرير جديد بأن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 مطلع شهر آب/ أغسطس القادم، وذلك خلال حدث خاص سوف يُقام في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقل موقع (سي نت) Cnet – المتخصص في شؤون التقنية – عن مصادر مطلعة على خطط سامسونج أن الشركة سوف تُقيم حدث Unpacked في 7 آب/ أغسطس القادم، وذلك في (باركليز سنتر) Barclays Center ببلدة بروكلين التابعة لولاية نيويورك، وهو المكان ذاته الذي أعلنت فيه العام الماضي عن هاتف (جالاكسي نوت 9).

ومع أن هواتف سلسلة (جالاكسي نوت)، التي تُطلق خلال النصف الثاني من كل عام، لا تحظى بالقدر ذاته من المبيعات التي تحظى بها هواتف سلسلة (جالاكسي إس)، إلا أنها تأتي ببعض المزايا التي لا تتوفر في الأخيرة، خاصةً القلم الإلكتروني الذي يميزها.

وكان أول هاتف من سلسلة (جالاكسي نوت) – الذي أُطلق في عام 2011 – قد أحدث ثورةً في سوق الهواتف الذكية، إذ كان أول هاتف يقدم شاشة كبيرة؛ سخرت منها شركات، مثل: آبل، التي قاومت لبضع سنوات، ثم اضطرت لتقديم هواتف آيفون بشاشات كبيرة.

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ومع أن شاشة (جالاكسي نوت) الأول جاءت بقياس 5.3 بوصات، وكانت كبيرة جدًا بمقاييس تلك الأيام، إلا أن الأحجام أخذت تزداد مع الوقت، فاليوم يقدم هاتف (جالاكسي نوت 9) شاشة بقياس 6.4 بوصات، في حين يقدم هاتف (آيفون إكس إس ماكس) شاشة بقياس 6.5 بوصات.

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أما فيما يتعلق بهاتف (جالاكسي نوت 10)، فتكشف التسريبات أنه سيقدم تصميمًا شبيهًا بهواتف (جالاكسي إس10)، باستثناء أن الكاميرا الأمامية سوف تكون في منتصف الشاشة، وليس على يسارها، كما أن الكاميرات الخلفية سوف تأتي بوضع رأسي وليس أفقيًا.

وبخلاف الإصدارات السابقة من هواتف (جالاكسي نوت)، فإن إصدار العام الحالي سوف يأتي في قياسين مختلفين؛ هما: 6.75 بوصات، و 6.3 بوصات. وسوف يدعم أحدهما شبكات الجيل الخامس 5G، ولن يحتوي أي منهما على منفذ لسماعات الأذن.