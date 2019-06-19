تقرير جديد يكشف حجم إيرادات الألعاب الإلكترونية في 2019

أفاد تقرير صادر عن شركة تحليلات الألعاب (نيوزو) Newzoo بأن سوق ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية العالمي سيحقق 152.1 مليار دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 9.6% عن العام الماضي، وذلك مع تحسن محتوى الألعاب وقدرات التواصل.

وقال (بيتر وارمان) – الرئيس التنفيذي لشركة نيوزو، التي تتخذ من هولندا مقرًا لها – لوكالة رويترز: “إنه التقارب الكامل بين أشكال الترفيه الرقمي المختلفة”. وأضاف وارمان أن انتشار الألعاب في كل مكان جعلها تتحول إلى أدوات للاتصال، مما يسمح للّاعبين بالدردشة مع الأصدقاء، والتعرف على أشخاص جدد.

يُشار إلى أن معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، مثل: فيسبوك، وتطبيق مسنجر التابع لها، بالإضافة إلى تطبيق وي شات الصيني، تتيح للمستخدمين الوصول إلى العديد من الألعاب.

وبحسب تقرير (نيوزو) الذي صدر اليوم الثلاثاء، فسوف تتفوق الولايات المتحدة خلال العام الحالي على الصين كأكبر سوق للألعاب من حيث الإيرادات، بواقع 36.9 مليار دولار مقابل 36.5 مليار دولار، وذلك بسبب النمو في ألعاب المنصات، وتأثير لعبة (فورنايت) Fortnite في أمريكا، مقابل تجميد الحكومة الصينية لإطلاق ألعاب جديدة في الصين.

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وقال وارمان عن السوق الصيني: “أعتقد أنه خلل مؤقت”، لأن هناك الكثير من الألعاب في طور انتظار الموافقة. ويُنتظر أيضًا أن تعود الشركة اليابانية إلى السوق، وذلك في ظل الحنين إلى الألعاب القديمة، التي سوف ترجع إلى السوق بإصدارات جديدة.

وذكر التقرير أن الألعاب المحمولة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مقابل ألعاب الحواسيب الشخصية وأجهزة الألعاب، لا تزال أكبر منصة، إذ تنتج 68.5 مليار دولار، أو ما يمثل 45% من السوق العالمية.

يُشار إلى أن التقرير الجديد لشركة نيوزو – الذي يُعد التقرير السنوي التاسع لها – جاء بعد استطلاع أكثر من 62,500 شخص خلال المدة الواقعة بين شهر شباط/ فبراير، وآذار/ مارس في 30 سوقًا، بالإضافة إلى مصادر بيانات أخرى.

ويستثني التقرير الإيرادات من الرياضات الإلكترونية، أو المسابقات الرسمية لألعاب الفيديو الاحترافية. وذكرت نيوزو في شهر شباط/ فبراير أن عائدات الرياضات العالمية ستصل إلى 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي.