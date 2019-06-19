تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ASUS للإعلان الرسمي عن ROG Phone 2 في 23 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت على شبكة الإنترنت مؤخراً على أن شركة Asus تخطط للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone 2 في مؤتمر يعقد في 23 من يونيو.

شغل إصدار Asus الثاني من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone 2 بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث يأتي هذا الإصدار بمعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz وفقاً لما جاء من تفاصيل من Asus.

ولقد كشفت Asus عن إصدارها الأول من الهواتف المخصصة للألعاب خلال شهر يونيو من العام الماضي، بينما أشارت التسريبات إلى أن Asus ستكشف النقاب عن هاتف ROG Phone 2 في الربع الثالث من عام 2019، وفي تقرير جديد أشير إلى أن Asus تعقد مؤتمر في 23 من يونيو للإعلان الرسمي عن الهاتف.

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كما أشار التقرير إلى أن النموذج الرئيسي من هاتف ROG Phone 2 ينطلق إلى الأسواق بسعر 635 دولار تقريباً، أيضاً كشفت التسريبات السابقة على أن الهاتف ينطلق بشاشة AMOLED مع رقاقة معالج Snapdragon 855، كما تصل الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجا بايت رام في الهاتف، لذا نترقب تأكيد Asus على موعد المؤتمر في 23 من يونيو لنتعرف على تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

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