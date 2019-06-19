تكنولوجيا: هواوي تدعم هاتف nova 5 برقاقة Kirin 810 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن هواتف nova 5 في 21 من يونيو، وفي تفاصيل جديدة اليوم أشير إلى أن هاتف nova 5 يأتي برقاقة معالج Kirin 810 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر.

أعلن He Gang في حساب هواوي الرسمي على Weibo أن هواوي ستكون أولى الشركات التي تستخدم دقة تصنيع 7 نانومتر في اثنان من إصدارات الشركة من رقاقات المعالج، على أن تكون رقاقة معالج Kirin 810 التي تدعم هاتف nova 5 هي واحدة من الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، بينما تتميز رقاقة Kirin 980 أيضاً بنفس دقة التصنيع.

وتأتي رقاقة معالج Kirin 810 لتستبدل رقاقة Kirin 710 المستخدمة حالياً في إصدارات شركة هواوي من الهواتف المتوسطة، بينما قدمت هواوي رقاقة معالج Kirin 980 في خط إنتاج الشركة من هواتف Mate 20 العام الماضي، كما تدعم هواتف P30 أيضاً هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقة معالج Kirin 810 تتميز بثماني من الأنوية التي تشمل أنوية ARM Cortex-A76 المميزة بحجم كبير، كما تضم وحدة المعالجة كرت الشاشة Mali-G52.

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ولقد كشفت التسريبات حتى الآن على أن هاتف nova 5 ينطلق بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، على أن يأتي ثقب الشاشة ليضم مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 3 ميجا بيكسل، كما تأتي الشاشة بمستشعر للبصمة مدمج.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف nova 5 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4200 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن 40W.

يذكر أن هواوي تقدم خلال فعاليات المؤتمر كلاً من هواتف nova 5، وnova 5i وأيضاً Pro، كما تستعد للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية MediaPad M6.

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