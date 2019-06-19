تصل لـ 46 درجة .. ارتفاع درجات الحرارة و الأرصاد تحذر «جمهور بطولة الأمم»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ جغرافيا الجمعة المقبل ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على أنحاء البلاد .

السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 إلى 39 درجة مئوية.

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محافظات شمال الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.

ومن المتوقع أنّ تتراوح درجة الحرارة في أثناء حفل افتتاح البطولة الأفريقية وإقامة المباراة من 35 حتى 34 درجة مئوية، وتتراوح نسب الرطوبة من 50% حتى 60%.

ونصح عبدالعال المواطنين باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.

ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء، فيما تنشط الرياح يوم الجمعة- أول أيام فصل الصيف، على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.