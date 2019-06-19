تقرير جديد يقترح قدوم هواتف iPhone الراقية بأحجام مختلفة في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر من المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، فيبدو أن تشكيلة iPhone الجديدة القادمة في العام المقبل ستكون جميعها مزودة بشاشات OLED مع حجمين جديدين مع العلم بأنها ستكون أولى الهواتف الذكية من شركة آبل التي تدعم شبكات 5G.

يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo أن يكون هناك هاتفين راقيين، واحد يضم شاشة OLED بحجم 5.4 إنش، في حين يضم الهاتف الآخر شاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وكلاهما سيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G. وبالنسبة للهاتف الثالث في هذه التشكيلة، فهو سيأتي لخلافة الهاتف iPhone XR وسيضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وسيدعم شبكات 4G LTE فقط كحد أقصى.

هذا يعني أن شركة آبل سوف تلبي إحتياجات المعجبين الذين كانوا يطالبون برؤية هاتف iPhone راقي صغير الحجم. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فالهاتف iPhone XS الحالي يضم شاشة بحجم 5.8 إنش ويزن حوالي 180 جرام. الإنتقال إلى قطر 5.4 إنش من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء جهاز أكثر إحكامًا وأخف وزنًا.

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من ناحية أخرى، سيتم رفع حجم الهاتف الأكبر في التشكيلة من 6.5 إنش إلى 6.7 إنش على الرغم من أنه يحتفظ بشاشة OLED، ولكن يبدو أن الهدف من إنشاء هذا الهاتف هو التنافس مع سلسلة هواتف Galaxy Note Series من سامسونج.