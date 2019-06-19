هواوي تواصل تزويد أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم بتحديثات EMUI 9.0

الدوحة - الخليج 365 :

مؤكدة التزامها بطرح تحديثاتها المستمرة وإثراء تجربة عملائها بقيمة أكبر، كشفت هواوي عن توفير نظام EMUI 9.0 وأصبح بإمكان المستخدمين تنزيله الآن على سلسلة Mate10، وP20، وMate RS، وNova3. وتقوم هواوي أيضاً بتزويد مستخدمي الجيل السابق من هواتفها بهذا التحديث بما في ذلك سلسلتي Mate9، وP10، وNova3i.

وفقاً لأحدث البيانات التي تم تجميعها بواسطة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية، فإن أعداد المستخدمين الذين قاموا بتحديث أنظمة هواتفهم من EMUI 8.X إلى EMUI 9.0 قد تجاوزت 80 مليون شخص على مستوى العالم والعدد في تزايد مستمر. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 100 مليون مستخدم في نهاية شهر يونيو الجاري.

ومن خلال تحديث EMUI 9.0، سيتمكن مستخدمي الجيل السابق من الهواتف الذكية الآن من الاستمتاع بتجربة غير مسبوقة على أحدث واجهة استخدام توفرها هواوي. فهذا التحديث الجديد يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مزايا الواجهة سهلة الاستخدام، ونظام تحكم إيمائي مُبتكر يشمل الشاشة بأكملها، فضلاً عن تجربة تشغيل سلسة ومريحة بفضل وحدة معالجة الرسوميات السريعة والحديثة GPU Turbo 2.0. وقد تم تخفيض عدد العناصر في قائمة الإعدادات لنظام EMUI 9.0 بنسبة 10% مما يتيح لمستخدمي الطرازات الأقدم مثل Mate9 وP10 الاستمتاع بتجربة استخدام أفضل بكل المقاييس. ولذا فإن هذا التحديث الرائع يقدم للمستخدمين تصميم واجهة متناغمة وتجربة استخدام مناسبة وسهلة للغاية بفضل نظام التحكم الإيمائي الجديد.

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ولضمان تعزيز تجربة المستخدمين، تمتاز واجهة الاستخدام EMUI 9.0 من هواوي بأنها أسرع من الإصدارات السابقة، فقد ركّزت الشركة بشكل أكبر على سهولة الاستخدام، إذ تمّ تبسيط التصميم بحيث يتضمن عناصر متوافقة مع الطبيعة، بما في ذلك الألوان الطبيعية والمؤثرات الانتقالية البديهية. كما تمت إعادة تصميم بعض التطبيقات وتغيير مواقعها مثل الساعة العالمية ومعرض الصور. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أن نظام EMUI 9.0 يعمل أيضاً على تسهيل استعمال الهاتف حيث يمكن للمستخدم الوصول للتطبيقات ووظائفها بيد واحدة دون الحاجة إلى أي حركات صعبة للأصابع مما يقلل من احتمالات إسقاط الهاتف خلال الاستعمال. كما غيرت هواوي من واجهة التبديل بين التطبيقات لتحسين مظهرها البصري حيث باتت الآن بتصميم أكثر انسجاماً يعتمد على بطاقات المعاينة. ولتكتمل تجربة الاستخدام الرائعة، يتضمن التصميم الجديد إيماءات لمسية جديدة تضمن الاستفادة الكاملة من مساحة الشاشة.

ولتحقيق أعلى مستويات الراحة للعملاء، فإن واجهة الاستخدام EMUI 9.0 تأتي بمجموعة من الإعدادات التي تساعد المستخدم في الوصول إلى توازن رقمي حقيقي. وتم تصميم هذه الإعدادات للأشخاص الذين لديهم أطفال أو يشعرون بأنهم في حاجة إلى التحكم في معدل استخدامهم للهاتف حيث تتضمن تحليل شامل لوقت استخدام الجهاز ووضع تقييدات على استخدام تطبيقات بعينها مما يضمن وجود علاقة صحية ومناسبة بين المستخدمين وهواتفهم من هواوي.

هذا وبالنسبة إلى العملاء الذين لم يقوموا بعد بتحديث هواتفهم إلى نظام EMUI 9، فبإمكانهم الاطلاع على التعليمات المتوفرة على هواتفهم الذكية من خلال الدخول على (الإعدادات > تحديث النظام). وعوضاً عن ذلك، يمكنهم الحصول على التحديث من خلال تطبيق Hicare المتوفر حصرياً في بعض الدول والمناطق. كما تقدم متاجر ومراكز خدمة هواوي الدعم اللازم للعملاء حول التحديثات. جديرٌ بالذكر أن تواريخ ومواعيد إرسال الإشعارات الخاصة بتحديث EMUI 9.0 قد تختلف من دولة إلى أخرى. وبإمكان العملاء التعرف على نظام EMUI الموجود على هواتفهم الذكية، بإمكانهم اتباع التعليمات التالية (الإعدادات > النظام > حول الهاتف).