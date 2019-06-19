HONOR تطلق تقنية بلوتوث جديدة كلياً لتحسين تجارب المستخدم

دبي - الخليج 365 :

صرحت HONOR، العلامة التجارية الإلكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، عن طرح جيل جديد من تقنية البلوتوث ضمن سلسلة هواتفها الجديدة HONOR 20 التي أطلقتها حديثاً لتوفير تجارب محسنة لمستخدمي الهواتف الذكية.

وبفضل شريحة Hi1103 اللاسلكية المطورة، تستطيع هواتف سلسلة HONOR 20 أن تحدد العوامل البيئية وقوة إشارة البلوتوث بذكاء، وبالتالي أن تضبط استجابة الهاتف الذكي بشكل تلقائي. وتتمكن هواتف سلسلة HONOR 20 من توفير اتصال ثابت مع الأجهزة التي تبعد عنها مسافة 200 متر.

كما تستخدم سلسلة HONOR 20 معالجHiSilicon الرائد عالمياً في تقنية البلوتوث وتصميم أنتينا الهوائي الأمثل لاستقبال إشارات البلوتوث وضمان عدم تأثر تجربة الاتصال حتى عند وصل السماعات ذات قدرة الإرسال المنخفضة بالهاتف.

وتتوافق إشارات البلوتوث في هواتف سلسلة HONOR 20 المحسنة مع المعايير الدولية للموجة الكهرومغناطيسية SAR التي أثبتت أنها آمنة وغير ضارة لصحة الإنسان. كما صُممت آلية كشف الأجهزة الأخرى في سلسلة HONOR 20 من خلال تحليل سلوك المستهلك، وهي قادرة على تحديد استخدام الوايفاي والبلوتوث بذكاء لتحقيق التوازن بين الاثنين.

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وتعليقاً على هذا الإعلان، قال كريس سان بايغونغ، رئيسHONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نقدم لعملائنا الأعزاء تقنية البلوتوث الجديدة والسريعة التي تحلّ مشكلة إشارات إرسال البلوتوث المعتادة. فيتميز هاتف HONOR بفضل هذه التقنية عن غيره من الهواتف الذكية الأخرى، حيث يُوفر اتصالاً ثابتاً بغض النظر عن العوائق الموجودة في بيئة الهاتف. ونهدف إلى تزويد عملائنا بالأداء والميزات الأفضل عبر إجراء التحسينات التقنية الفريدة وجعل منتجنا لا غنى عنه لدى الجميع."

هذا وقد أصبح البلوتوث تقنية لا غنى عنها فهو أحد الخصائص القياسية الهامة في الهواتف الذكية والمسؤولة عن نقل الملفات ووصل السماعات اللاسلكية وسماعات الرأس بالهاتف المحمول. وتعمل تقنية البلوتوث بأفضل أداء عند توصيلها بالأجهزة القريبة، إلا أن الاتصال يصبح غير مستقر أو قد يتعرض لحدوث الانقطاع عند إبعاد الأجهزة عن بعضها وخاصةً عندما تكون هناك عوائق في البيئة التي تتواجد فيها الأجهزة، كالجدران على سبيل المثال.

يذكر أن في وقت سابق من هذا العام، أطلقت HONOR هاتف HONOR 10i الذي تميز بسهولة اتصال البلوتوث مع وجود خيار للاتصال بثلاثة أجهزة. كما يتميز وضع البلوتوث في هاتف HONOR View20 بجودة الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الذكية الأخرى القابلة للارتداء والمتوافقة مع الهاتف.