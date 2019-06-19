استعداد المدراء الماليين بالشرق الأوسط لاستيعاب التغيرات التكنولوجية

دبي - الخليج 365 :

نشرت "سايج"، الشركة الرائدة في حلول إدارة الأعمال السحابية، بالتعاون مع "" "إم إي أيه بيزنس جروب" لاستشارات ذكاء الأعمال، تقريراً مشتركاً بعنوان "نتائج استطلاع آراء المديرين الماليين حول المسؤوليات الجديدة للمديرين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ضم آراء 150 مديراً مالياً من الإمارات والسعودية يعملون في شركات متوسطة إلى كبيرة الحجم ضمن قطاعات عدة مثل الزراعة والتصنيع والتعدين وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتوزيع.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى الطبيعة المتغيرة لدور المدير المالي من الشكل التقليدي إلى الشكل الحديث. حيث أن دور المدير المالي في تغير مستمر، وهي ظاهرة عالمية. لقد كانت سرعة هذه التغيرات وعمقها غير مسبوقة، ويوضح الاستطلاع أن المديرين الماليين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد تأثروا بهذه التطورات مثل نظرائهم في شركات "فورتشن 500".

وبيَّن أكثر من نصف المديرين الماليين (51%) إن الأمن أهم أولوية تقنية للشركة، وتلا ذلك تحليل البيانات والتحليلات التنبؤية (41%) وعلم التحكم الآلي (41%)، واختار معظم المشاركين في الاستطلاع الأمن باعتباره المتطلب الأهم من نظام تخطيط الموارد المؤسسي (58%)، وتلاه تحسين تجربة المستخدم (53%) وتحسين إدارة الشركة لتعزيز التنافسية (49%)

تغيرات

وقال منصور سروار، المدير الإقليمي للخدمات الفنية في سايج الشرق الأوسط: "وسط التغير الحاصل في بيئة الأعمال نتيجة التقنيات الرائدة، نعتقد أن المديرين الماليين الناجحين هم القادرون على التكيف بأسرع وقت مع دورهم الأشمل وفهم الأثر الاستراتيجي لتبني شركاتهم تقنيات جديدة". وأضاف: "والأهم من ذلك، ينبغي للمديرين الماليين في منطقة الشرق الأوسط إدراك المنصب الفريد الذي يشغلونه وأهميته بدفع عجلة التنمية المؤسسية وتقديم الدعم الاستراتيجي".

وقال نيداد باسيك، رئيس "إم إي أيه بيزنس جروب": "أردنا أن نعرف كيف ينظر المدراء الماليون في الشركات الإماراتية والسعودية الرائدة إلى تغير أدوارهم ومسؤولياتهم خلال السنوات الأخيرة وعلاقتهم مع نظرائهم من المديرين في أقسام أخرى. نحن متفائلون بأن المديرين الماليين في منطقة الشرق الأوسط مستعدون لاستيعاب التغيرات المقبلة وقادرون على الأخذ بشركاتهم إلى برّ الأمان رغم التحديات التي تتخلل مشهد الأعمال في الوقت الحاضر".

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التحديات

عند السؤال عن أكبر التحديات التي يواجهها المديرون الماليون، تركزت معظم الإجابات حول اتساع الأولويات الاستراتيجية للشركة التي تتعدى قسم المالية. وقد أدرج تشجيع الابتكار ودعم المواهب وتعزيز النمو والتغيرات التقنية كضرورات ملحة بشكل أكبر من التحديات التقليدية التي تتعلق بالعمليات المالية مثل التخطيط المالي وضبط التكاليف. واعتبر 39% من المدراء المستطلعة آراؤهم أن الاستثمار في التكنولوجيا هو التحدي الأكبر.

الأولويات

كما أظهر الاستطلاع أن عدداً متزايداً من الأقسام داخل الشركة، مثل المبيعات والتسويق وتقنية المعلومات، يدخل ضمن مسؤولية المدير المالي في الوقت الراهن. وسيؤدي دخول مهام مدير قسم المعلوماتية ضمن مسؤوليات المدير المالي إلى أن يشكل صنع القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتقنية جزءاً متزايداً من دور المدير المالي نظراً للصلات القوية بين المدير المالي ومدير المعلوماتية. وسيقود فهم المدير المالي للتقنيات الجديدة إلى تبني الشركة للابتكار على الأرجح.

ويؤمن معظم المشاركين في الاستطلاع بأن تعقيدات منطقة الشرق الأوسط تتيح البيئة المثالية لزيادة أهمية دور المدير المالي، مثل الحاجة إلى فهم المضامين المالية للتشريعات الحكومية المعقدة وغياب البيانات الموثوقة في الأسواق. واتفق المشاركون على أن آراء المديرين الماليين، على ضوء هذه المعطيات، هامةٌ للغاية في تحقيق النجاح الاستراتيجي للشركات.