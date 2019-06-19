تكنولوجيا: مراجعة للماسح الضوئي Perfection V19 من Epson

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Epson مجموعة واسعة من الماسحات الضوئية الخاصة بالصور أو الوثائق، ولكن يبدو أن ماسح Perfection V19 يعتبر هو الأمثل من بين جميع الماسحات الضوئية التي قدمتها الشركة.

يأتي جهاز Perfection V19 بسعر 69 دولار، وهو يعتبر الأقل ثمنًا بالنسبة للشركة، كما انه يعد مناسب فقط لمسح المطبوعات الفوتوغرافية ضوئيًا بالإضافة إلى صفحة أو صفحتين من المستندات.

يوفر الماسح الضوئي Perfection V19 المدمج المسح والمشاركة بكل سهولة، فيمكنك مسح الصور الفوتوغرافية أو المستندات ضوئيًا، كما انه يوفر دقة تبلغ 4800 × 4800 نقطة في البوصة وسرعات قصوى.

يبلغ قياس V19 حوالي 1.5 × 9.9 × 14.4 بوصة ويزن 3 رطل، وهو يعمل عن طريق USB، فما عليك سوى تثبيت النظام وتوصيل الماسح الضوئي بالحاسب باستخدام كابل USB المرفق.

يمكنك وضع الماسح الضوئي إما بشكل مسطح على مكتبك أو الاستفادة من مسنده المدمج، والذي يتيح له الجلوس بزاوية على سطح المكتب الخاص بك وإشغال مساحة اقل.

يحتوي الجهاز على مصحح صور تلقائي مدمج، والذي يقوم بتقييم الصور الرقمية وتصحيحها تلقائيًا، ويتضمن أيضًا جهاز تقنية متطورة للتعرف على الوجه، مما يضمن درجات لون طبيعية وجميلة.

يأتي V19 بدون أي تطبيقات أساسية، مما يتيح لك الاعتماد على مواقع الويب مثل Evernote والتنزيلات المجانية المتنوعة لمهام كثير مثل تنظيم الصور وتحريرها وإدارة المستندات ومعالجة ملفات المسح الضوئي الخاصة بك.

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كما يقتصر النظام المرفق على اثنين من المرافق المساعدة للفحص وهما؛ أداة نسخ (Copy) أو برامج تشغيل Twain و WIA، والتي تتيح لك إجراء المسح الضوئي مباشرةً من أي نظام Windows تقريبًا باستخدام أمر الفحص، وتقنية Easy Photo Scan التي توفر بعض الأدوات والخيارات الأساسية لتحرير الصور لإرسال عمليات الفحص الخاصة بك إلى مجموعة من الوجهات.

وتتطلب الأداة المساعدة Epson Scan برنامج تشغيل Twain حتى تتمكن من استخدامه مباشرة دون الحاجة إلى إعطاء أمر فحص من داخل البرنامج. وعلاوةً على ذلك، تقوم أداة PDF بمسح ملفات PDF من خلال الإعدادات التي تتيح لك اختيار صورة PDF أو تنسيق (sPDF) القابل للبحث. يمكنك أيضًا إضافة صفحات إضافية عن طريق اختيار زر المسح الضوئي في الأداة المساعدة لكل صفحة، ثم الانتهاء عن طريق اختيار زر إنهاء الأداة المساعدة لحفظ الملف على القرص.

مواصفات الماسح الضوئي Perfection V19 من Epson

الدقة البصرية: 4800 نقطة في البوصة

دقة الجهاز: 4800 × 4800 نقطة في البوصة

عمق الألوان: 48 بت لكل بكسل داخلي / 24 بت لكل بكسل خارجي

عمق اللون الرمادي: 16 بت لكل بكسل داخلي / 8 بت لكل بكسل خارجي

أجهزة الاستشعار البصرية: CIS

البكسلات الفعالة: 40800 × 56160 بكسل (4800 نقطة في البوصة)

سرعة المسح الضوئي: 300 نقطة في البوصة حوالي 10 ثانية (عبر USB 2.0) / 600 نقطة في البوصة حوالي 30 ثانية (عبر USB 2.0)

الكثافة البصرية: CIS

0.00 إذا كنت ترغب في مسح الصور ضوئيًا بشكل سلس وسهل بدون الحاجة لإخراج تنسيق نصي قابل للتحرير، فإن الماسحة الضوئية المسطحة Epson Perfection V19 مناسبة للغاية. 9.0/10 الإيجابيات صور عالية الجودة

وضع تلقائي بالكامل لسهولة المسح

يسمح لاختيار صورة PDF أو تنسيق (sPDF) القابل للبحث السلبيات لا توجد طريقة لمسح النصوص القابلة للتحرير

لا يوجد معه تطبيقات مثبتة

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