كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “domino’s” تتعاون مع شركة “nuro” لتجربة توصيل البيتزا بدون سائق

متابعة-سنيار: تتعاون شركة nuro مع بيتزا دومينوز لتقديم تجربة بيتزا بدون سائق في هيوستن بولاية تكساس.

وقد أعلنت سلسلة البيتزا يوم الاثنين (17 يونيو) أن خدمة تجريبية ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام مع استخدام الدومينو لأسطول nuro بدون سائق من سيارات الروبوت المصممة خصيصا لتقديم البيتزا لسكان هيوستن.

تقول الدومينو إن العملاء المحددين الذين يقدمون طلبا عبر الإنترنت مع أحد المتاجر المشاركة ستتاح لهم فرصة اختيار تسليم الروبوت.

وسيتمكن العملاء بعد ذلك من تتبع موقع سيارة التسليم باستخدام تطبيق الدومينو، وعند وصولها، سيستخدمون رمزا فريدا لإلغاء قفل السيارة واسترداد البيتزا الخاصة بهم.

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طورت الدومينو تقنيات أخرى في محاولة لتغيير تجربة توصيل البيتزا، فقبل عامين، أعلنت عن الانضمام إلى منصة للدردشة الخاصة بالعمل، مما يسهل على زملاء العمل التحدث وطلب الدومينو على الغداء، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت عن استخدام ماسح ضوئي آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من جودة البيتزا قبل إرسالها من المطعم.

تم إنشاء شركة التسليم ذاتية القيادة nuro في عام 2016 من قبل مهندسين سابقين في google، الذين يعملان منذ ذلك الحين مع شركات كبرى أخرى لتطوير خدماتها.

وفي العام الماضي، أعلنت عن شراكة مع kroger، أكبر سلسلة متاجر في الولايات المتحدة، لتجربة عمليات التسليم المستقلة في أريزونا، وتتضمن خطة العمل طويلة الأجل تقديم فرصة للشركات الصغيرة لاستئجار أسطولها من الروبوتات المستقلة بحيث يمكنها توفير خيارات تسليم إضافية للمستهلكين.