مقارنة شاملة بين هاتفي OnePlus 7 وXiaomi Mi 9

مع بداية عام 2019؛ احتدت المنافسة في سوق الهواتف الذكية، حيث أطلقت العديد من الشركات أحدث هواتفها، والتي تأتي بمواصفات رائعة، وأداء قوي، وتدعم العديد من الميزات الجديدة لتنافس بقوة في السوق.

تفوقت شركة (ون بلس) OnePlus على معظم الشركات المصنعة لهواتف أندرويد حتى الآن، بهاتفها المميز (ون بلس 7 برو) OnePlus 7 Pro، الذي يقدم للمستخدم كل ما يحتاجه من مواصفات قوية، وميزات جديدة، من أجل العمل واللعب، ويأتي بعده هاتفها الآخر OnePlus 7، الذي مازال يحتفظ بتصميم هاتفOnePlus 6T، ولكنه يتميز ببعض المواصفات الجديدة، مما يجعله خيارًا رائعًا في عام 2019.

كما أظهرت شركة (شاومي) Xiaomi أنها يمكن أن تشكل تحديًا قويًا من خلال هاتفها المميز (شاومي مي 9) Xiaomi Mi 9، الذي يجمع بين الأداء الفائق، والسعر المناسب.

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي OnePlus 7 و Xiaomi Mi 9:

التصميم:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يتشابه الهاتفان من حيث التصميم؛ فكلاهما مصنوع من الزجاج، المنحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المعدني الذي يأتي بلون الهيكل.

في الجهة الخلفية سنجد أن هاتف OnePlus 7 لا يزال محتفظًا بتصميم هاتف OnePlus 6T نفسه، ولكن مع طرح الشركة جهازًا جديدًا كل ستة أشهر، فهذا ليس بالأمر السيئ، حيث إن التصميم أنيق، ويواكب التصميمات الجديدة لعام 2019.

بينما نجد أن شاومي اهتمت بالمظهر الجمالي أكثر، واستخدمت طلاءً عاكسًا للّون يوفر ألوانًا متدرجة، مع وجود كاميرا ثلاثية رأسية. تتميز سلسلة هواتف Mi دائمًا بتصميمات مفعمة بالحيوية، ومع هاتف Mi 9؛ تُظهر شاومي أنه بإمكانها تصميم هاتف يبدو مماثلًا لأحدث الهواتف الرائدة من سامسونج، وهواوي.

وفي الجهة الأمامية لن تتمكن من إظهار أي فرق بين الهاتفين، فكلاهما يضم نتوءًا دائريًا صغيرًا أعلى الشاشة، فيه الكاميرا الأمامية، مع وجود حافة صغيرة أسفل الشاشة، كما لا يدعم الهاتفان منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ويعتمد كل منهما على منفذ USB-C للشحن، وتوصيل السماعات.

في الواقع؛ تجد أن المنحنيات والمظاهر الجمالية في التصميم تكاد تكون متطابقة في الهاتفين، فإذا قمت بإزالة غطاء الكاميرا الخلفية، وشعار الشركة المصنعة من الهاتفين فستجد صعوبة في التمييز بينهما.

الشاشة:

يأتي هاتف OnePlus 7 بشاشة من نوع Optic AMOLED، بمقاس 6.41 بوصات، وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة.

بينما يأتي هاتف Xiaomi Mi 9 بشاشة من نوع AMOLED من سامسونج، بمقاس 6.39 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وبكثافة 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

يشترك الهاتفان في وجود طبقة من زجاج Gorilla 6 على الشاشة؛ للحماية من الخدوش والصدمات، ودعم تقنية +HDR10 التي توفر لك الاستمتاع بتجربة ترفيه سينمائية عالية الجودة، ويضم كل منهما مستشعرًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة.

الأداء:

يتشابه الهاتفان في الأداء تقريبًا، حيث يعملان بالمعالج نفسه وهو Snapdragon 855 من كوالكوم؛ ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز، والمُصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، ويوفر أداءً أعلى بنسبة 45% من الإصدار السابق Snapdragon 845، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسومات بنسبة 20%، وقدرة ذكاء اصطناعي أقوى بثلاث مرات، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

كما يشترك الهاتفان في خيارات (ذاكرة الوصول العشوائي) RAM التي تتوافر بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وعدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

الاختلاف بين الهاتفين هنا يتمثل في نوع، وخيارات مساحة التخزين الداخلية، حيث يتمتع هاتف 7 OnePlus بميزة بسيطة، وهي وجود مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 2-LAN، بينما هاتف Xiaomi Mi 9؛ مازال يعتمد على نوع UFS 2.1 القديمة.

يأتي هاتف OnePlus 7 بخيارين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وكذلك يأتي هاتف Xiaomi Mi 9 بخيارين لكن بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

الكاميرا:

يأتي هاتف OnePlus 7 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية بدقة 5 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع مستشعر للعمق.

بينما قدمت شاومي لأول مرة كاميرا ثلاثية العدسات، وقد جاءت العدسة الأساسية: بمستشعر IMX586 الجديد من سوني، وبدقة 48 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.75، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم التكبير البصري بقدرة 2x، والثالثة: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة f/2.2، وذات زاوية واسعة Ultra Wide.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية؛ يضم هاتف ون بلس كاميرا أحادية بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة Auto-HDR، أما هاتف شاومي فإنه يضم كذلك كاميرا أحادية لكنها بدقة 20 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة HDR.

نظام التشغيل:

يعمل الهاتفان بنظام التشغيل نفسه؛ وهو أندرويد (9 باي) Android 9.0 Pi، ولكن كل منهما يعتمد على واجهة المستخدم الخاصة بالشركة المصنعة، وهذه نقطة اختلاف بينهما، حيث ستجد هاتف OnePlus 7 يعتمد على واجهة OxygenOS 9، التي تتميز ببساطتها، وسهولة استخدامها، بالإضافة إلى دعم الكثير من خيارات التخصيص، وهي واجهة التشغيل الوحيدة التي استطاعت تحقيق التوازن المثالي بين التخصيص، وسهولة الاستخدام حتى الآن.

بينما يعتمد هاتف شاومي على واجهة MIUI 10، التي مازالت تحتاج إلى الكثير من التطوير، كما أن هناك العديد من الإعدادات والميزات تستغرق فترة طويلة لتخصيصها، ولكن إذا كنت قد استخدمت واجهة شاومي من قبل ولم تمثل لك أي مشكلة فيمكنك الاعتماد عليها.

البطارية:

يعمل هاتف OnePlus 7 ببطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 20 واطًا، وليست بقدرة 30 واطًا مثل هاتف OnePlus 7 Pro، كما لا تدعم الشحن اللاسلكي.

بينما يأتي هاتف شاومي ببطارية أصغر، سعتها 3300 ميلّي أمبير/ الساعة، ولكنها تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 20 واطًا.

المواصفات هاتف OnePlus 7 هاتف Xiaomi Mi 9 المعالج Snapdragon 855 من كوالكوم. Snapdragon 855 من كوالكوم. الشاشة 6.41 بوصات بدقة 2340 × 1080 بكسلًا، من نوع Optic AMOLED، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة. 6.39 بوصات بدقة 2340×1080 بكسلًا، من نوع AMOLED من سامسونج، وبكثافة 403 بكسلات في البوصة الواحدة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 و256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0. 64 و128 جيجابايت، من نوع UFS 2.1. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 6 و8 جيجابايت. 6 و8 جيجابايت. Advertisements بطاقة الرسوميات .Adreno 640 .Adreno 640 الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 5 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع مستشعر للعمق. ثلاثية العدسات؛ العدسة الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.75، وتدعم مستشعر IMX586 الجديد من سوني، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم التكبير البصري بقدرة 2x، والثالثة: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة f/2.2، ذات زاوية واسعة Ultra Wide. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا، بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 480 إطارًا في الثانية. بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية العدسة؛ بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم التركيز التلقائي. كاميرا أحادية العدسة؛ بدقة 20 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم ميزة HDR. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. ميزات التأمين البيومترية مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة. مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة. حجم البطارية 3700 ميلّي أمبير/ الساعة، لا تدعم الشحن اللاسلكي. 3300 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن اللاسلكي. منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم لا يدعم. لا يدعم. مقاومة المياه لا يدعم. لا يدعم. الاتصال واي فاي ac 2×2 MIMO، وبلوتوث 5.0، و AptX HD، وNFC و A-GPS. واي فاي ac، وبلوتوث 5.0، و AptX HD، و NFC و A-GPS. الألوان المتوافر بها الرمادي، والأحمر متوفر في الهند، والصين فقط. الأسود، والبنفسجي، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 9.0 باي بواجهة المستخدم OxygenOS 9. أندرويد 9.0 باي، بواجهة المستخدم MIUI 10. الوزن 182 جرامًا. 173 جرامًا. الأبعاد

157.7 × 74.8 × 8.2 مم. 157.5 × 74.7 × 7.6 مم السعر 625 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، و688 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. 512 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، و588 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت.