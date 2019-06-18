فيسبوك تكشف عن عملة رقمية عالمية جديدة

أعلنت فيسبوك عن عملتها الرقمية الجديدة المسماة الميزان Libra، إلى جانب الرابطة العالمية من المنظمات التي ستحكمها، بالإضافة إلى الإعلان عن Calibra، وهي شركة فرعية جديدة ستقوم بإنشاء محفظة رقمية لبرنامجي واتساب وماسنجر، مع تطبيق مستقل على أندرويد وآي أو إس iOS.

وكان من المتوقع حدوث هذه الخطوة منذ فترة من الوقت، والتي تمثل تأييدًا كبيرًا لمكانة العملات المشفرة والتكنولوجيا الكامنة وراء تقنية البلوك تشين، والتي توفر نظامًا موثوقًا للمحاسبة لتمكين معاملات العملة المشفرة.

وتأمل فيسبوك في استخدام تكنولوجيا البلوك تشين لتمكين مليارات الأشخاص من استخدام عملتها العالمية ببساطة، حيث من المفترض إطلاق شبكة Libra – التي تمكن العملة الرقمية – في عام 2020.

ويشرف اتحاد Libra غير الربحي الواقع مقره في جنيف بسويسرا، والمكون من قبل 28 منظمة، على عملة فيسبوك الرقمية، ويجب على هذا الاتحاد – الذي يتضمن فيسبوك كعضو مؤسس – ضمان كون العملة الرقمية شرعية.

وتُعد الثقة أمر حيوي بالنسبة لهذه العملة، وذلك لأنه يتعين على المستخدمين الوثوق في فيسبوك للحفاظ على أمان البيانات الاجتماعية والعملة الرقمية، ويجب على فيسبوك أن تظل بعيدة عن الاختراق، لأنه إذا قام شخص ما باختراق حساب المستخدم فيمكنه سرقة العملة المشفرة.

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وعلاوة على إيجاد Libra، فقد أسست فيسبوك شركة تابعة جديدة يُطلق عليها اسم Calibra، والتي من المفترض أن تبني خدمات مالية من أجل Libra، بما في ذلك محفظة رقمية ستكون متاحة عبر تطبيقي واتساب وماسنجر، إلى جانب تطبيق مستقل للمحفظة.

وقالت فيسبوك: إن Libra ستبنى وفقًا لتكنولوجيا البلوك تشين الآمنة والقابلة للتطور والموثوق بها، مع دعمها باحتياطي من الأصول المصممة لمنحها قيمة حقيقية، ويحكمها اتحاد Libra المستقل المُشكل لإدارة وتطوير هذا النظام البيئي الجديد.

وقال ديفيد ماركوس David Marcus، رئيس Calibra، في بيان: تمتلك Libra القدرة على تزويد مليارات الأشخاص حول العالم بإمكانية الوصول إلى نظام بيئي مالي أكثر شمولاً وأكثر انفتاحاً.

وأضاف “نتطلع إلى المشاركة في شبكة Libra كعضو مؤسس، وكذلك من خلال تزويد مجتمعنا بالوصول إلى Libra من خلال Calibra، ونحن نعلم أن الرحلة قد بدأت للتو، لكننا نستطيع معًا تحقيق مهمة Libra لإنشاء عملة عالمية بسيطة وبنية تحتية مالية تمكن مليارات الأشخاص”.

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وأوضحت فيسبوك أن التكنولوجيا مكنت مليارات الأشخاص على مستوى العالم من الوصول إلى المعرفة؛ والمعلومات، والاتصالات عالية السرعة؛ ومجموعة واسعة من الخدمات الأقل تكلفة، والأكثر ملاءمة، من خلال هاتف ذكي بقيمة 40 دولارًا من أي مكان تقريبًا في العالم.

وبالرغم من هذا التطور، فإن هناك أعدادًا كبيرة من سكان العالم ما تزال متأخرة، وبحسب فيسبوك، فإن هناك 1.7 مليار شخص من البالغين على مستوى العالم ما زالوا خارج النظام المالي دون إمكانية الوصول إلى بنك تقليدي.

وتمتلك تكنولوجيا البلوك تشين والعملات الرقمية عددًا من الخصائص الفريدة، إذ إنها تتمتع باللامركزية، ويمكن الوصول إليها عالميًا، كما أنها منخفضة التكلفة وآمنة.

وقالت الشركة: إن Libra Blockchain هي عبارة عن بلوك تشين جديدة مبنية بشكل كامل لإعطاء الأولوية للتوسعة والأمن والموثوقية، فضلاً عن المرونة اللازمة للتطور مع مرور الوقت، بينما تمثل Libra Reserve احتياطي الأصول الحقيقية الداعم للعملة، مما يقلل من تقلبات السعر، مع توفير قبول عالمي واسع، وقابلية للاستبدال.

أما بالنسبة إلى Calibra، فسيكون أول منتج لها هو المحفظة الرقمية لعملة Libra، المفترض إطلاقها في عام 2020، مما يجعل من السهولة توفير الأموال وإرسالها وإنفاقها.

وستكون المحفظة الرقمية جزءًا من النظام البيئي لفيسبوك والنظام البيئي لشركائها، وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: إن 70 في المئة من الشركات الصغيرة في البلدان النامية تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الائتمان، ويخسر المهاجرون 25 مليار دولار سنويًا بسبب رسوم التحويلات.

وبحسب فيسبوك، فإن Calibra تتيح إرسال عملة Libra تقريبًا إلى أي شخص لديه هاتف ذكي بسهولة وسرعة تضاهي سرعة وسهولة إرسال رسالة نصية، وذلك بتكلفة منخفضة للغاية.

وصممت فيسبوك ورقة بيضاء لوصف العملة الجديدة، وتأمل الشركة في الوقت المناسب بتقديم خدمات إضافية للأشخاص والشركات، مثل دفع الفواتير بضغطة زر؛ أو شراء فنجان من القهوة من خلال مسح رمز؛ أو ركوب وسائل النقل العام المحلية دون الحاجة إلى حمل النقود أو بطاقة المترو.

ويتألف اتحاد Libra من مجموعة من الشركات الموزعة والمتنوعة جغرافيًا، إلى جانب المنظمات غير الربحية؛ والمتعددة الأطراف؛ والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك باي بال؛ وماستركارد؛ وفودافون؛ وأوبر؛ وسبوتيفاي؛ وفيزا؛ و eBay؛ و Booking؛ و Coinbase.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: إنها ستضمن خصوصية شبكة العملة المشفرة، وستقوم الشركة بمشاركة بيانات الأداء مع شركات خارجية أخرى، بعد إخفاء البيانات، كما ستمتثل Calibra للقانون، مع تأمين حسابات العملاء، وتخفيف المخاطر، ومنع النشاط الإجرامي.