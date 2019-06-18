أبرز 10 أجهزة تقنية صدرت في عام 2019 حتى الآن

مع اقترابنا من نهاية النصف الأول من عام 2019؛ نجد أن العديد من الشركات التقنية قد أطلقت عددًا هائلاً من الإصدارات، والأجهزة التقنية المميزة والمبتكرة، ابتداءً من هواتف أندرويد التي تضم عددًا كبيرًا من الكاميرات، والإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل، مرورًا بإصدارات جديدة ومميزة من الحواسيب اللوحية، وسماعات الأذن اللاسلكية، وحتى نظارات الواقع الافتراضي اللاسلكية، وغير ذلك الكثير.

مع وصول العديد من الأجهزة التقنية للمستخدمين، يتبين لنا قوة المنافسة بين كبرى الشركات التقنية، حيث تمكنت شركة ون بلس (OnePlus) الصينية من تخطي منافسيها في سوق هواتف أندرويد بهاتفها المميز (ون بلس 7 برو) OnePlus 7 Pro؛ بعدة طرق، في حين تميزت شركة سامسونج بسلسلة هواتفها الرائدة (جالاكسي إس 10) Galaxy S10، وكذلك آبل بالإصدار الجديد من سماعتها اللاسلكية AirPods، الذي طال انتظاره.

فيما يلي أهم 10 أجهزة تقنية صدرت خلال عام 2019 حتى الآن:

1- كاميرا DJI Osmo Action:

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تهيمن شركة DJI الصينية على سوق الطائرات التي تعمل بدون طيار، ولكن بعدما أعلنت عن كاميرا Osmo Action – وهي أول كاميرا لها مخصصة للحركة – فقد دخلت في منافسة قوية مع شركة GoPro الرائدة في صناعة هذا النوع من الكاميرات.

تتميز كاميرا Osmo Action بمستشعر بقياس 1/2.3 إنش، قادر على التقاط صور بدقة 12 ميجابيكسل، وتصوير فيديوهات بدقة 4K، و 4K HDR.

تأتي هذا الكاميرا؛ بتصميم عدسة يدعم فلاتر الكثافة المحايدة (ND) لالتقاط أفضل اللقطات في الأجواء المشرقة، كما أنها مقاومة للغبار، ومضادة للصدمات والسقوط من مسافة 5 أقدام، ومقاومة للماء حتى 11 مترًا، أو 60 مترًا مع غلاف خاص.

أهم ما يُميز كاميرا Osmo Action أنها تنافس كاميرا Hero 7 Black من GoPro في كل من الميزات، والسعر، حيث يصل سعرها إلى 349 دولارًا فقط، في حين يصل سعر كاميرا GoPro إلى 400 دولارٍ.

2- سماعات Beats Powerbeats Pro:

قامت شركة آبل بطرح AirPods؛ وهي سماعات أذن لاسلكية رائعة إلى حد كبير، ولكن إذا لم تكن قد اشتريتها بعد، يمكنك إلقاء نظرة على سماعات Powerbeats Pro الجديدة التي تقدمها بيتس Beats المملوكة لشركة آبل.

تضم سماعات Powerbeats Pro، العديد من التقنيات نفسها التي قدمتها آبل مؤخرًا مع الإصدار الجديد من سماعات AirPods، بما في ذلك: وظيفة المساعد الصوتي (سيري) Siri دون استخدام اليدين، ومعالج Apple H1 الجديد، مما يوفر اتصالًا محسنًا ووقت اتصال أسرع.

تأتي هذه السماعة بتصميم أنيق، وبشكل يشابه سماعات Powerbeats السلكية، فكل سماعة تحتوي على مشبك أذن مضمن، مع أدوات التحكم في الصوت والمسار، وعزل الضوضاء الخارجية.

وتحتوي السماعات على حساسات ضوئية يمكنها تشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا عند وضع سماعات الأذن، أو إزالتها من الأذن، كما تأتي مع علبة سوداء اللون تستخدم منفذ Lightning لإعادة الشحن، وعلى عكس AirPods، فإن إعادة الشحن اللاسلكية ليست متاحة.

تتميز سماعات Powerbeats Pro اللاسلكية بأنها ليست مضغوطة مثل سماعات AirPods، ولكنها توفر صوتًا أفضل، وعمرًا أطول للبطارية، حيث يمكن أن تستمر 9 ساعات عمل على شحنة واحدة مقابل 5 ساعات فقط في سماعات AirPods.

3- حواسيب iPad mini 5، و iPad Air 3:

قد لا يبدو الجيل الخامس من جهاز (آيباد ميني) iPad mini، والجيل الثالث من جهاز (آيباد آير) iPad Air – إصدارات جديدة تمامًا، ولكنهما تحسنا من حيث المواصفات الداخلية، وبالتالي أصبح هناك تحسن كبير في الأداء.

إلى جانب الاختلافات في حجم الشاشة، يعمل كلاهما بمعالج A12 Bionic، مما يعني أنهما يقدمان أداءً مماثلًا لأداء هواتف آيفون لعام 2018، بما في ذلك iPhone XS و iPhone XR، وهو ما يؤكد أن هذه الحواسيب اللوحية ستظل سريعة الأداء لعدة سنوات قادمة.

بالإضافة لذلك تتمتع هذه الأجهزة بعمر بطارية طويل، ودعم الجيل الأول من قلم آبل الإلكتروني Apple Pencil، كما سيصل نظام التشغيل الجديد (آيباد أو إس) iPadOS؛ لهذه الأجهزة خلال الخريف القادم، مما سيوفر لها العديد من الميزات الجديدة.

4- مكنسة Dyson V11:

تتميز شركة (دايسون) Dyson؛ بقوة المكانس الكهربائية التي تقدمها، وتصاميمها الفريدة التي تختلف عن المكانس الأخرى الموجودة في السوق، ولكن أهم ما يميز مكنسة Dyson V11؛ أنها مكنسة لاسلكية، تتمتع بحرية الحركة، وتوفر استخدامات متعددة للتنظيف العميق لكل الأماكن.

لا تختلف مكنسة V11 عن الإصدار السابق لها – مكنسة V10 – من حيث التصميم، ولكنها حصلت على عدد من الميزات الجديدة، بما في ذلك: قوة شفط أعلى بنسبة 20%، وحاوية أتربة أكبر بنسبة 40% من أجل تجربة تنظيف أشمل وأكبر، وشاشة LCD تعرض عمر البطارية لحظيًا، ووقت التشغيل، وأداء الجهاز.

كما تتيح لك مكنسة Dyson V11 التبديل بسهولة بين أوضاع التنظيف المختلفة، والتي تشمل ثلاث أوضاع هي: Eco، و Auto، و Boost.

5- هاتفا Pixel 3a XL و Pixel 3 XL:

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في حين أن جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية كانت مشغولة بتقديم المزيد من الميزات لتبرير ارتفاع الأسعار، تحركت شركة جوجل في الاتجاه المعاكس، حيث أعلنت عن هاتفي Pixel 3a XL و Pixel 3a، بمواصفات ومزايا أقل، مع الحفاظ على جودة الكاميرا، وبشكل عام يُعد هاتف Pixel 3a XL أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة الموجودة في السوق حتى الآن.

الميزة البارزة في الهواتف الجديدة؛ أنها تحمل الكاميرا الخلفية نفسها الموجودة في هاتف Pixel 3 XL الذي يصل سعره للضعف، وهي كاميرا أحادية بدقة 12.2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم ميزة HDR، والتركيز التلقائي، وميزة Night Sight، وSuper Res Zoom لالتقاط صور احترافية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما يأتي الهاتفان مع منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم، الذي تخلت عنه جوجل في سلسلة هواتف Pixel 3.

يتوافر هاتفا Pixel 3a و Pixel 3a XL، بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأرجواني، وبسعر يبدأ من 399 دولارًا لهاتف Pixel 3a، الذي يأتي بشاشة 5.6 بوصات، وبسعر 479 دولارًا لهاتف Pixel 3a XL، الذي يحمل شاشة 6 بوصات.

6- سماعات AirPods 2:

أطلقت آبل خلال شهر مارس الماضي؛ الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز) AirPods، والتي تأتي مع علبة شحن لاسلكية اختيارية، وعمر بطارية أطول، مع دعم الكثير من الميزات، والتكامل مع المساعد الصوتي (سيري) Siri.

وبالرغم من عدم إضافة أي تحسينات على جودة الصوت، أو وقت الاستماع، إلا أن الجيل الثاني من سماعات AirPods، يعتبر أفضل سماعات أذن لاسلكية لمعظم الأشخاص.

يحتفظ الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية بالتصميم المضغوط نفسه، مع الحفاظ على سهولة الاتصال، وعمر البطارية الطويل مثل الإصدار الأصلي، ويضم ميزات تحكم جديدة في المساعد الصوتي، فما عليك إلا أن تقول “يا سيري” لطلب المساعدة، دون الحاجة إلى استخدام هاتف آيفون.

يبلغ سعر الإصدار الثاني من سماعات AirPods مع علبة الشحن السلكية القياسية 159 دولارًا، في حين سيصل السعر إلى 199 دولارًا مع علبة الشحن اللاسلكي الجديدة. كما يمكنك شراء علبة الشحن اللاسلكية الجديدة، التي تدعم كافة إصدارات سماعات AirPods، بسعر 79 دولارًا.

7- Nest Hub Max شاشة ذكية مزودة بكاميرا:

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O لهذا العام، عن إعادة تسمية سلسلة أجهزة Google Home لتحمل اسم (Google Nest)، كما أعلنت عن منتج جديد ينضم لهذه السلسلة، وهو جهاز (Nest Hub Max) بسعر 229 دولارًا.

الجهاز عبارة عن مزيج من كاميرا Nest، وGoogle Home Hub، وGoogle Home Max، حيث يوفر كاميرا أمنية، وشاشة ذكية، ومكبرات صوت في أداة واحدة. وعلى عكس أجهزة Home Hub، أصبح هذا الجهاز يضم كاميرا مدمجة به، يمكنها التعرف على الوجه لإظهار نتائج مخصصة بين أفراد العائلة.

8- هواتف Galaxy S10:

أعلنت شركة سامسونج خلال شهر فبراير/ شباط الماضي؛ عن سلسلة هواتف Galaxy S10، والتي تضمنت 4 هواتف جديدة هي: Galaxy S10، وGalaxy S10 Plus، و Galaxy S10E، إلى جانب هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، ويحمل اسم Galaxy S10 5G.

ونظرًا لمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف من فئة Galaxy S، فقد أضافت سامسونج العديد من الميزات الجديدة إلى هذه السلسلة، لتتميز الهواتف الجديدة بأنها أنيقة بشكل مذهل، ومليئة بالعديد من المزايا المتطورة.

قدمت سامسونج في هذه السلسلة الشاشات الكبيرة بدون حافات، والكاميرات المتعددة الاستخدامات، والأداء القوي والسريع، والبطارية الكبرى، مع دعم الشحن السريع اللاسلكي، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، التي تتيح شحن الهواتف، والأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيًا من خلال الهاتف.

9- نظارة Oculus Quest:

تعتبر نظارة Oculus Quest أول نظام ألعاب (الكل في واحد) all-in-one للواقع الافتراضي، فهي بمثابة جهاز مستقل قادر على تشغيل الألعاب، والتطبيقات، بدون جهاز كمبيوتر، ولا أسلاك، وذلك بالاستفادة من المكونات الداخلية القوية. ما عليك سوى ضبط الإعدادات باستخدام تطبيق (Oculus) للهاتف المحمول، وستحصل على سماعة رأس، ووحدات تحكم تترجم كل خطوة إلى واقع افتراضي.

توفر النظارة دقة عرض تصل إلى 1600×1440 بيكسل لكل عين، مع ضبط تباعد العدسات، وحصولها على عدسات مشابهة لعدسات Oculus Go، وقد زعمت الشركة المصنعة لها أنها الأفضل على الإطلاق.

تستخدم النظارة أربع كاميرات مدمجة، ونظام تتبع Oculus Insight من أجل التحكم، ومعرفة متى يمشي المستخدم أو يركض، والإجراءات المماثلة، وتدعم وحدتي تحكم من نوع Oculus Touch، ومدخلات جديدة، لتحسين أداء ألعاب الواقع الافتراضي VR.

10- هاتف OnePlus 7 Pro:

تفوقت شركة (ون بلس) OnePlus على جميع الشركات المصنعة لهواتف أندرويد حتى الآن، بهاتفها المميز (ون بلس 7 برو) OnePlus 7 Pro، الذي يأتي بمواصفات رائعة، وسعر مناسب، حيث يبدأ سعر الهاتف من 669 دولارًا فقط، في حين أن أحدث الهواتف الذكية من آبل، أو سامسونج، أو هواوي تأتي بضعف هذا السعر.

يعمل هاتف OnePlus 7 Pro بأحدث معالجات كوالكوم، وأسرعها Snapdragon 855، حيث يوفر أداءً أعلى بنسبة 45% من سابقه، كما أنه يدعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، ويضم نظامًا للتبريد السائل؛ من أجل تمكين المستخدمين من اللعب لفترة أطول، وبناءً عليه؛ فإن هذا الهاتف يجمع بين الأداء الفائق، والسعر المناسب، مما يجعله واحدًا من أهم الهواتف التي أُطلقت خلال عام 2019 حتى الآن.

ولعل أهم ما يميز الهاتف دعم شاشته لمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبذلك تُعد من أولى الشاشات، التي تقدم هذا المعدل في سوق الهواتف الذكية، الموجهة للمستهلكين عامةً، وليس لعشاق الألعاب فقط،، بالإضافة لعدم وجود أي (نتوء) Notch في الشاشة، حيث إن الكاميرا الأمامية عبارة عن كاميرا منبثقة، ومخفية ضمن هيكل الجهاز، وتظهر فقط عند الحاجة إليها، والهدف من ذلك هو السماح للشركة بتمديد حافات الشاشة لتصل إلى حافات الجهاز، دون أي فتحات، أو نتوء للكاميرا، وتنحني الشاشة على الحافات اليسرى واليمنى إلى داخل الإطار تمامًا مثل: هواتف سامسونج جالاكسي الرائدة.