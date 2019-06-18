دومينوز بيتزا تستعين بالروبوتات المستقلة للتوصيل

تستعد شركة دومينوز بيتزا Domino’s Pizza لتوصيل البيتزا إلى العملاء في مدينة هيوستن بولاية تكساس باستخدام سيارات روبوتية مستقلة، وذلك بالتعاون مع شركة (نورو) Nuro الناشئة لخدمات التوصيل الذاتية القيادة.

ومن المفترض أن تبدأ تجربة التوصيل الجديدة من خلال السيارات الروبوتية المستقلة في وقت لاحق من هذا العام.

وتستخدم دومينوز بيتزا أسطول شركة نورو من السيارات الروبوتية الآلية، المصممة خصيصًا لتوصيل البيتزا لأشخاص محددين من سكان هيوستن، الذين يطلبون عبر الإنترنت.

ولدى شركة نورو أسطول من تلك السيارات الروبوتية الآلية المسماة (R1)، المستخدمة لتسليم أغراض البقالة إلى سكان سكوتسديل بولاية أريزونا، بالإضافة إلى استخدامها قبل مدة قصيرة لتوصيل أغراض البقالة لسكان هيوستن.

وفي حال سارت التجربة بشكل جيد مع دومينوز بيتزا، فمن المفترض أن تسعى شركة نورو للتوسع بحيث تشمل أسواقًا أخرى أيضًا.

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وكثّفت نورو أنشطتها في الأشهر الأخيرة، منذ تلقيها استثمارات بقيمة مليار دولار من شركة التكنولوجيا اليابانية سوفت بانك SoftBank.

وتأسست نورو في عام 2016 من قِبل أعضاء سابقين في فريق شركة جوجل للقيادة الذاتية، وقد ميزت نفسها عن طريق التركيز على توصيل الطعام، بدلاً من نقل الناس.

وتعد نورو واحدة من الشركات القليلة التي تُشغّل سيارات روبوتية بدون سائق – بشكل كامل – على الطرق العامة.

ويبلغ عرض سيارتها الروبوتية R1 – التي ستستبدلها قريبًا بسيارة R2 المرتقبة – نصف عرض سيارة السيدان الصغيرة تقريبًا، ولا تتضمن مساحة للركاب أو السائق، ولدى Nuro ست مركبات R1 حتى الآن، وتخطط لاستخدام أموال سوفت بانك لتصنيع المزيد.

كما تعمل على زيادة أسطولها التجريبي من السيارات العادية المزودة بأجهزة وبرامج القيادة الذاتية إلى نحو 50 سيارة، ستعمل على الطرق العامة في كاليفورنيا وأريزونا وتكساس، مع وجود سائقين للسلامة خلف عجلة القيادة.

يُذكر أن نورو ليست الشركة الوحيدة لخدمات التوصيل الذاتية القيادة التي تتعاون معها دومينوز بيتزا، إذ عملت شركة البيتزا أيضًا مع شركة فورد لاختبار سيارات توصيل البيتزا الذاتية القيادة في ميشيغان في عام 2017، وتعاونت مع Flirtey لتوصيل البيتزا من خلال طائرات بدون طيار مستقلة في نيوزيلندا، وصممت روبوتها الخاص في أستراليا لتوصيل البيتزا.