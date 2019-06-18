أوبر ستحافظ على علامة كريم التجارية في الوقت الحالي

قال (أنكور شاه) – المدير المالي لشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط – اليوم الثلاثاء: إن شركتي أوبر وكريم ستظلان كيانين منفصلين حتى الربع الأول من 2020 على الأقل، وهو الموعد المتوقع لاستكمال صفقة استحواذ أوبر على منافستها.

وبموجب صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 3.1 مليارات دولار، ستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر لكن العلامة التجارية لكريم وتطبيقها سيبقيان كما هما دون تغيير على الأقل في البداية. وقال شاه في مؤتمر مالي في دبي: إن الإبقاء على علامتين تجاريتين منفصلتين في السوق ذاتها أفضل للمنافسة.

وكانت أوبر قد أعلنت عن الاستحواذ على منافستها في منطقة الشرق الأوسط كريم أواخر شهر آذار/ مارس الماضي مقابل 3.1 مليارات دولار أمريكي، وذلك بغية “توسيع الفرص الإقليمية في الشرق الأوسط الكبير معًا”.

وبموجب الصفقة أيضًا، سوف تستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواق رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت أوبر في بيان الإعلان عن الاستحواذ إلى أن منطقة الشرق الأوسط الكبير تشهد العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية؛ نتيجة لاعتماد الأشخاص لحلول التقنية على نحو سريع، ونظرًا إلى توفر المزيد من حلول التنقل.