أشهر مسربي آبل يكشف عن توقعاته لآيفون في 2020 و 2021

تعتزم شركة آبل دعم شبكات الجيل الخامس 5G في الإصدارات المتقدمة من هواتف آيفون للعام 2020، وذلك حسب ما كشف المحلل (مينج- تشي كو)، الذي يعد صاحب التسريبات الأكثر شهرةً، والأكثر دقةً فيما يتعلق بمنتجات آبل.

ونشر كو خريطة الطريق الخاصة بشركة آبل لعام 2020 وما بعده، والتي ذكر فيها أن جميع إصدارات هواتف آيفون – التي سوف تُطلق خلال عام 2021 – سوف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويتماشى تقرير كو مع الشائعات الأخيرة التي رجحت أن تؤجل آبل دعم 5G إلى عام 2020، مما يجعلها متأخرةً عن نظيراتها المنتجة لهواتف أندرويد، التي أطلقت بالفعل هواتف تدعم التقنية، مثل: سامسونج، وهواوي، وغيرهما.

ويُعتقد أن حرص آبل على دعم شبكات الجيل الخامس في هواتف آيفون هو السبب الرئيس وراء التوصل إلى التسوية مع كوالكوم بعد معارك قضائية كبيرة في أكثر من دولة. ومع ذلك، فإن كو يعتقد أن الشركة تعتزم بدء تصنيع رقاقاتها الخاصة، التي تدعم شبكات 5G خلال عامي 2022، و 2023، وذلك في إطار سعي الشركة الأمريكية إلى الاستقلال عن الشركات الأخرى التي تصنع لها عتاد منتجاتها.

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وبحسب تقرير كو، فإن آبل تعتزم الاستمرار في إطلاق ثلاثة طرز من هواتف آيفون خلال 2020، يقدم أصغرها شاشة OLED بقياس 5.4 بوصات، وكذلك الأكبر سيقدم شاشة OLED، ولكن بقياس 6.7 بوصات. أما الطراز الأوسط، فستأتي شاشته بقياس 6.1 بوصات.

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أما فيما يتعلق بمنتجات آبل للعام الحالي، فقد نشر كو تقريره الخاص بها في شهر شباط/ فبراير الماضي وذكر فيه أن الشركة الأمريكية تعتزم خلال النصف الثاني من 2019 إطلاق ثلاثة هواتف: بقياس 6.5 بوصات، و 5.8 بوصات مع شاشة OLED، بالإضافة إلى طراز بقياس 6.1 بوصات وشاشة LCD.

وبحسب كو، فإن آبل سوف تتخلى – مع الطرازات الثلاثة – عن منفذ Lightning، ليحل محله منفذ (يو إس بي- سي) USB-C، ولكن الهواتف سوف تحافظ على نتوء الشاشة التي جاءت به هواتف عام 2018. وسوف تعتمد الشركة في التوريد على شركات يُذكر منها، TSMC، وسوني، وإل جي.