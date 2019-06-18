تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن جهاز MediaPad M6 خلال فعاليات مؤتمر nova 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 21 من شهر يونيو للإعلان عن إصداراتها المتوسطة من هواتف nova 5، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على خططها للإعلان عن جهاز MediaPad M6 اللوحي خلال فعاليات المؤتمر.

في إعلان تشويقي جديد نشر من هواوي على موقع Weibo، أكدت الشركة على خططها للإعلان الرسمي عن الجهاز اللوحي MediaPad M6 أيضاً في مؤتمر 21 من يونيو.

ويعد الإصدار المرتقب أحدث الأجهزة اللوحية المميزة من سلسلة MediaPad M، حيث تشير التسريبات إلى أن جهاز MediaPad M6 ينطلق بإطارات مميزة بتصميم نحيف جداً مع رقاقة معالج Kirin 970 أو Kirin 980، كما يأتي الجهاز بأعلى قدرة للبطارية، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار في السوق الصيني لذا لا يضم نظام تشغيل جوجل مع واجهة EMUI.

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يذكر أن الحدث الرئيسي لشركة هواوي يدور حول سلسلة nova 5 المتوسطة، حيث من المقرر أن تعلن العملاق الصيني عن كلاً من هواتف nova 5، وnova 5i، إلى جانب nova 5 Pro وأيضاً nova 5i Pro.

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