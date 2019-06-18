Huawei تتوقع إنخفاض مبيعاتها على الصعيد العالمي بنحو 60% بعد الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة، فإن مدراء التسويق والمبيعات في شركة Huawei حول العالم يستعدون لتراجع كبير في مبيعات الهواتف الذكية بعد الحظر التجاري الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة Huawei. ويتوقع الخبراء أن تتراجع الشحنات العالمية لشركة Huawei بنسبة تتراوح بين 40% و 60% في جميع أنحاء العالم.
سيقوم مدراء المبيعات بمراقبة الطلب بإستمرار في الأسواق المختلفة وتعديل الشحنات وفقا لذلك، ولكن التقديرات تشير إلى إنخفاض المبيعات بنحو 40 إلى 60 مليون وحدة. وعلاوة على ذلك، ستراقب العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei مبيعاتها وقد تضطر لإيقاف سلسلة هواتف Honor 20 Series حتى قبل إطلاقها في الأسواق العالمية.
ستحاول الشركة تعويض الإنخفاض في المبيعات من خلال إستهداف نصف سوق الهواتف الذكية في الصين في العام 2019، في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة Huawei أن القيود الأمريكية ستؤدي فقط إلى إبطاء نمو الشركة بشكل طفيف.
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