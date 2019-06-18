Huawei تؤكد لنا قدوم الهاتف Huawei Nova 5 مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في يوم الجمعة المقبل، ولكن حتى ذلك الحين، ستواصل الشركة الصينية التشويق لهذه التشكيلة الجديدة من الهواتف الذكية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. إحدى المعلومات التي كشفت لنا عنها شركة Huawei اليوم هي أن الهاتف Huawei Nova 5 سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. ومن المثير للإهتمام أن نجد الصورة التشويقية التي تم نشرها تعرض لنا الهاتف Huawei Nova 5 مع شاشة مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي بدلاً من الثقب في الزاوية العلوية اليسرى والذي رأيناه في وقت سابق من هذا الشهر.

في حين تم الآن تجسيد الهاتف Huawei Nova 5 مع قطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Huawei Nova 5i مع شاشة LCD مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى. وبالنسبة للهاتف Huawei Nova 5 Pro، فمن المتوقع أن يحتفظ هو الآخر بالقطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة ولكنه سيكون أوسع على غرار القطع الذي رأيناه في سلسلة هواتف Huawei P20 Series.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها سابقًا في قاعدة بيانات الهيئة الصينية، فقد إتضح أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالنسبة للكاميرا الرابعة، فهي عبارة عن Time Of Flight.

الهاتف Huawei Nova 5i سيضم كذلك بطارية بسعة 3900mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة EMUI 9.0. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأسود والأحمر.