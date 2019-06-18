تكنولوجيا: OnePlus 7 Pro يسجل مبيعات أعلى من هاتف Galaxy S10 بلس في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد موقع JD.com في الصين على أن هاتف وان بلس المميز OnePlus 7 Pro يحقق مبيعات أفضل 10 مرات من هاتف العملاق الكوري Galaxy S10 بلس.

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف لجذب قطاع أكبر من المستخدمين للإصدارت المميزة من الهواتف الذكية، ومن البديهي أن يحقق الهاتف نجاح في المقر الرئيسي للشركة، لذا كان من المتوقع أيضاً أن تتفوق وان بلس في مبيعات OnePlus 7 Pro في الصين.

إلا أن شركة وان بلس حققت نجاح لافت للأنظار مع هاتف OnePlus 7 Pro الذي تخطى مبيعات Galaxy S10 بلس من سامسونج بما يعادل 10 مرات وفقاً لما جاء من موقع JD.com، ففي الوقت الذي حققت وان بلس مبيعات وصلت إلى 250372 وحدة من هاتف OnePlus 7 Pro، سجلت سامسونج مبيعات 23266 وحدة فقط من هاتفها المميز Galaxy S10 بلس.

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وتشير التوقعات إلى أن الفارق الكبير في التسعير بين الهاتفين هو السبب الرئيسي لتفوق وان بلس بمبيعات OnePlus 7 Pro، حيث يأتي هاتف وان بلس مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر أقل من إصدار سامسونج بسعة تخزين 128 جيجا بايت بقيمة 359 دولار.

ولقد حققت إصدارات وان بلس من هواتف OnePlus 7 نجاح ملحوظ منذ إنطلاقها الأول في أسواق الصين منذ شهر تقريباً، حيث إستطاعت أن تنتهي من المخزون الأول لإصدارتها المميزة ومن ثم إتجهت لدعم السوق الصيني بمخزون إضافي من أسواق أخرى.

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