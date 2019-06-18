Huawei تزيل أخيرًا الإعلانات المثيرة للجدل الذي تظهر في شاشات قفل هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تعاني شركة Huawei من مشكلة كبيرة هذه الأيام بسبب الحظر الأمريكي، وكان لدى الشركة المزيد من الضغوطات السيئة للتعامل معها في الأسبوع الماضي بعدما أوضح العديد من المستخدمين أنهم بدأوا في مشاهدة الإعلانات على شاشات القفل الخاصة بهواتف Huawei الخاصة بهم. وتعرضت الشركة الصينية لإنتقادات كبيرة بسبب عرضها هذه الإعلانات في شاشات قفل هواتفها الذكية دون إبلاغ المستخدمين أولاً. ومع ذلك، فقد أرسلت الشركة الآن بيانًا يوضح كيفية إزالة الإعلانات من جهازك.

تم مشاهدة إعلانات ذات صلة بموقع حجز الفنادق Booking.com من قبل بعض المستخدمين الذين يمتلكون Huawei P30 Pro و Huawei P20 Pro و Huawei P20 و Huawei P20 Lite و Honor 10. لم يبلغ جميع المستخدمين عن رؤية الإعلانات في قفل الشاشة، وهذا ما يعني بأنه لم يتم إصدار هذه الإعلانات لجميع المستخدمين.

لم تتحدث شركة Huawei عن سبب ظهور هذه الإعلانات على شاشة القفل في المقام الأول. لقد إعتذرت فقط عن أي إزعاج ناتج عن هذا وأكدت ” لقد أزلنا صور قفل الشاشة هذه من خوادمنا، حيث يجب ألا تظهر على واجهات قفل الشاشة مجددًا “.

Advertisements

ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين الذين رأوا هذه الإعلانات على شاشات قفل هواتفهم الذكية حذفها يدويًا. يمكنهم القيام بذلك عن طريق السحب من الحافة السفلية عندما يظهر الإعلان على الشاشة والنقر على زر ” حذف ” عندما يظهر شريط الأدوات.