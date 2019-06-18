Huawei Mate 30 Pro سيأتي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في الشهر الماضي تسريب بعض المواصفات التقنية للهاتف Huawei Mate 30 Pro، وهي المواصفات التي كانت تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.71 إنش وبدقة +QuadHD. ووفقا للمعلومات الواردة من الصين هذا الأسبوع، فيبدو أن شاشة الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، تمامًا كما هو الحال مع شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro.

في نفس الوقت، تم نشر صور حاسوبية تعرض لنا التصميم المتوقع للهاتف Huawei Mate 30 Pro، وهو التصميم الذي يشمل شاشة منحنية الطرفين تمتاز بثقب في الزاوية العلوية اليسرى لإستيعاب الكاميرا الأمامية المزدوجة. وفي الخلف، يظهر الهاتف مع أربع كاميرات في الوسط مع فلاش LED على شكل الحرف V. ويقال بأن هذه الكاميرا ستوفر تقريبًا بصريًا قدره خمسة أضعاف وتقريبًا رقميًا قدره 50 ضعفًا.

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تعرض لنا هذه الصور الحاسوبية كذلك الهاتف Huawei Mate 30 Pro باللون الأسود والأحمر والأبيض والذهبي والأزرق والكروم الأبيض والأبيض الكلاسيكي الأحمر. ومع ذلك، لا يمكننا التحقق من دقة هذه التجسيدات، لذلك لا تعتبرها موثوقة.

ويُشاع بأن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم المعالج HiSilicon Kirin 985، والمودم Huawei Balong 5000 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن تكشف Huawei النقاب عن الهاتف Huawei Mate 30 Pro في شهر أكتوبر المقبل، ولكن ليس من الضروري الإنتظار حتى ذلك الحين لمعرفة المزيد عنه، فمن المحتمل أن يتم تسريب المزيد من المعلومات قبل حلول موعد التقديم الرسمي.