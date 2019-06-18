شركة Tesla ترغب أيضًا في جلب اليوتيوب إلى سياراتها الكهربائية لجعلها أكثر رفاهية

فاطمة أيت طالب - دبي - صُممت سياراتنا لتأخذنا من النقطة أ إلى النقطة ب، ولكن يبدو أنه في محاولة لتغيير طريقة قيادتنا وكيف نرى سياراتنا، قام الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk، بطرح بعض الأفكار الجديدة. على سبيل المثال، لم يمض وقت طويل منذ أن أعلن بأنه سيكون من الممكن تشغيل لعبة Cuphead في سيارات Tesla. وعلاوة على ذلك، فقد كشف مؤخرًا كذلك أنه سيكون من الممكن تشغيل لعبة Fallout Shelter في سيارات الشركة.

الآن وفي ظهور مفاجئ في مؤتمر الترفيه السنوي E3 2019، كشف السيد Elon Musk أيضًا بأن تطبيق اليوتيوب سيصل إلى سيارات Tesla في المستقبل. لم تكن هناك أي معلومات عن الموعد الذي سيتم فيه توفير إمكانية الوصول إلى اليوتيوب في سيارات Tesla، ولكن هذه ميزة يمكن أن تتطلع إليها في المستقبل.

Advertisements

نتوقع أن يتم تطبيق نفس إحتياطات السلامة على اليوتيوب، حيث يمكن مشاهدة الفيديوهات فقط إذا كانت السيارة واقفة وفي وضع التوقف. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن ذلك من قبل، فهذه هي نفس متطلبات السلامة اللازمة لتشغيل الألعاب في السيارة أيضًا. نشك في أن القدرة على تشغيل اليوتيوب في سيارتك ستكون نقطة بيع رئيسية لـ Tesla، ولكنها ستكون طريقة جيدة أخرى للإستفادة من الشاشة الضخمة المستخدمة في سيارات Tesla.