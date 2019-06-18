كاميرا الهاتف Galaxy Note 9 تحصل بدورها على خاصية Night Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أسبوع على تلقي الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 لوضع التصوير الليلي Night Mode، فقد بدأت شركة سامسونج الآن بجلب نفس الميزة إلى الهاتف Galaxy Note 9 من خلال تحديث جديد قامت بإصداره اليوم لهذا الهاتف.

هذا التحديث الجديد للهاتف Galaxy Note 9 يحمل البنية رقم N960FXXU3CSF9، ويبلغ حجمه 704 ميغابايت. هذا التحديث متوفر حاليًا لوحدات Galaxy Note 9 في ألمانيا، ولكن من المفترض أن يصل للمزيد من ملاك الهاتف Galaxy Note 9 في جميع أنحاء العالم خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. وبغض النظر عن وضع التصوير الليلي Night Mode، فهذا التحديث يجلب معه كذلك خاصية QR Code Scanner التي تسمح بإجراء مسح لأكواد الإستجابة السريعة لتطبيق الكاميرا، كما أنه يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فضلا عن العديد من التحسينات لأداء وإستقرار نظام التشغيل.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.