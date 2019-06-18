تفاصيل طقس الأربعاء: حرارة شديدة.. والعظمى تصل لـ43 في هذه المنطقة

كتب: ضياء السقا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط احيانا على جنوب سيناء".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الرطوبة تصل لـ80%

وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى»، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة لتصل إلى 80% خلال فترة النهار.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

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2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة