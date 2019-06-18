الأرصاد تحذر الجماهير من ارتفاع درجات الحرارة بإفتتاح أمم إفريقيا وتنصح المشجعين بغطاء الرأس

الموجز

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باقتراب فصل الصيف، الذى يبدأ جغرافيا يوم الجمعة الموافق 21 يونية الجارى ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة ويتزامن مع افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث يمتد تاثير منخفض الهند الموسمى ليشمل كل أنحاء الجمهورية فيعمل على رفع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع مع بدايات فصل الصيف اعتبارا من يوم الجمعة 21 يونيو أن تكون درجات الحرارة اعلى من المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات خلال ساعات النهارعلى كافة الأنحاء، وتنشط الرياح يوم الجمعة على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة هناك .

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف فهى كالآتى:

السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية.

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محافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات الوجة البحرى والقاهرة من 37 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة أثناء حفل افتتاح البطولة الافريقية وإقامة المباراة من 35 إلى 34 درجة مئوية وتتراوح نسب الرطوبة من 50 % إلى 60% ، وينصح المواطنين اصطحاب غطاء واقى للرأس أثناء التوجة إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياة، وارتداء الملابس القطنية .