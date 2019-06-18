تكنولوجيا: هواوي تقدم هاتف Mate 30 Pro بميزة دعم معدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريبات جديدة نشرت مؤخراً حول هاتف Mate 30 Pro الذي يأتي بميزة دعم معدل تحديث 90Hz مع شاشة Fluid AMOLED، إلى جانب تحسينات في تصميم الكاميرة الخلفية.

تستعد شركة هواوي خلال الفترة القادمة لإطلاق الإصدارات المميزة من سلسلة Mate 30، وفي تسريبات جديدة حول مواصفات شاشة Mate 30 Pro، أشير إلى خطط العملاق الصيني لدعم الهاتف بشاشة Fluid AMOLED تدعم معدل تحديث 90Hz.

ولقد رصد الهاتف بالفعل في مجموعة من التسريبات المصورة من أكثر من مصدر، حيث كشفت الصور عن تصميم جديد للإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية، يختلف عن التصميم مربع الشكل الذي قدم من هواوي في هاتف Mate 20 Pro العام الماضي مع الكاميرة الثلاثية وفلاش LED.

ومن المقرر كما يظهر في التسريبات المصورة أن يأتي هاتف Mate 30 Pro بعدد 4 من الكاميرات مميزة بمستشعرات Leica، مع عدسات periscope، أيضاً تشير التسريبات المصورة إلى دعم تكبير حتى 50 مرة.

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أيضاً تكشف التسريبات المصورة عن ألوان هاتف Mate 30 Pro الكلاسيكية، حيث ينطلق الهاتف بكلاً من ألوان الأزرق، الأحمر المتدرج، مع إختيار بلون أبيض ثلجي، وثلاثة إختيارات أخرى بتصميم أخر مع نفس الألوان.

يذكر أن هواوي تعلن عن سلسلة Mate خلال شهر أكتوبر من كل عام، إلا أن قرار حظر الإدارة الأمريكية قد يؤثر على موعد إطلاق سلسلة Mate 30 هذا العام، ليمتد موعد إطلاق الإصدارات الجديدة حتى مؤتمر IFA 2019 في شهر سبتمبر، مع توقعات أن تكشف العملاق الصيني أيضاً عن رقاقة معالج Kirin 985.

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