11 هاتفًا ذكيًا من شركة Xiaomi سينضمون إلى برنامج Android Q Beta Program

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تمتلك شركات مثل Huawei و Google و OnePlus أجهزة حصلت بالفعل على النسخة التجريبية من نظام Android Q، إلا أن شركة Xiaomi كشفت الآن عن هواتفها الذكية التي ستحصل بدورها على النسخة التجريبية من نظام التشغيل الأحدث من شركة جوجل. نشرت الشركة الصينية قائمة تضم 11 هاتفًا ذكيًا سيشاركون في برنامج Android Q Beta Program، وتسعة من هذه الهواتف الذكية ستحصل على النسخة التجريبية من نظام Android Q في الربع الرابع من هذا العام، في حين سيحصل إثنان آخران عليها في الربع الأول من العام المقبل.

الهاتف موعد الحصول على Android Q Beta Xiaomi Mi 9 الربع الرابع من هذا العام Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Redmi K20 Pro Xiaomi Redmi K20 Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Explorer Xiaomi Mi Mix 2S Xiaomi Mi Mix 3 Xiaomi Redmi Note 7 Pro الربع الأول من العام المقبل

ومن المثير للإهتمام أن نجد بأن الهاتفين Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro يعتبران أحدث من معظم الهواتف الذكية المدرجة في هذه القائمة، ولكنهما الوحيدان المقرر حصولهما على النسخة التجريبية من نظام Android Q في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، يبدو أن شركة Xiaomi تراهن على السلسلتين الراقيتين Xiaomi Mi Series و Xiaomi Mi Mix Series، ولا تأخذ بعين الإعتبار وقت الإطلاق.

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في أواخر شهر مايو، إكتشفنا الهاتف Redmi K20 Pro في برنامج Android Q Beta مع خطوات حول كيفية تثبيت النسخة التجريبية من Android Q عليه وما هي الأخطاء المتوقعة، ولكن الإعلان الوارد من الصين يتحدث تحديدًا عن تكامل MIUI مع نظام الأندرويد. هذا يعني أنه حتى لو كان الهاتف الرائد الجديد للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi جاهزًا لتشغيل Android Q، فلن يعمل رسميًا بهذا النظام حتى يجعل فريق Xiaomi واجهة المستخدم جاهزة.