تسريبات جديدة ” تؤكد ” التصميم الجديد للكاميرات الخلفية في هواتف iPhone القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - المرة الأولى التي رأينا فيها شكل الكاميرا الخلفية لهواتف iPhone الجديدة المتوقع صدورها في وقت لاحق من هذا العام كانت في الشهر الماضي. كانت تلك التسريبات قد إقترحت قدوم خلفي iPhone XS و iPhone XS Max مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية في وحدة مربعة الشكل، والآن نحن هنا مع تسريب جديد يؤكد على ما يبدو ما تم تداوله في الفترة الماضية.

في الواقع، هذا التسريب الجديد يأتي من شركة Olixar المتخصصة في صناعة الأغطية الواقية وبعض الملحقات الأخرى للهواتف الذكية، وهو عبارة عن واقيات لعدسات الكاميرات الخلفية لكل من iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 و iPhone XR 2019. وكما تلاحظون، فهذه الواقيات المسربة تؤكد لنا من جديد قدوم الهاتفين iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 مع ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة مربعة الشكل، في حين يأتي الهاتف iPhone XR 2019 مع كاميرتين.

متجر MobileFun البريطاني هو من قام بنشر هذه الصور في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، كما أنه قال بأن واقيات الشاشة المخصصة لهواتف iPhone الجديدة من شركة Olixar قد دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم، وهذا ما يعني بأن شركة Olixar واثقة من أن هذا هو التصميم النهائي لهواتف آبل القادمة.

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وبطبيعة الحال، ليست هناك في الوقت الراهن أي وسيلة للتأكد من مصداقية هذه الصور، وبالتالي سيتعين علينا الإنتظار حتى شهر سبتمبر على الأرجح قبل أن نتأكد من كل شيء لأن هذا هو الشهر الذي من المرجح أن تكشف فيه آبل عن هواتفها الذكية الجديدة.