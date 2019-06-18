مبيعات الهاتف Honor 20 تنجح في كسر حاجز 1 مليون وحدة في غضون 14 يومًا فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Honor 20 Series منذ شهر تقريبًا في وسط النيران المنبعثة من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي جعلت شركة Huawei رهينة في المفاوضات. في حدث الإعلان الرسمي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، إمتنع الرئيس التنفيذي لشركة Huawei عن الإعلان عن موعد وصول هذه الهواتف إلى الأسواق.

يتوفر الهاتف Honor 20 في الصين فقط حاليًا، ويبدو أن هذا الهاتف يحقق نتائج جيدة هناك، فقد أعلنت شركة Huawei أنها تمكنت من بيع أكثر من 1 مليون وحدة من الهاتف Honor 20 في غضون 14 يومًا فقط. وإستغلت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei هذه المناسبة للإعلان عن إطلاق الهاتف Honor 20 Pro أيضًا في البلد.

سيضم الهاتف Honor 20 Pro ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وسيكون متوفرًا بنسختين على مستوى الذاكرة التخزينية تشملان 128GB و 256GB. وبالنسبة للنسخة الأولى، فهي ستكلف ما يعادل 460 دولار أمريكي، في حين ستكلف النسخة الثانية ما يعادل 505 دولارات أمريكية. إنها أرخص بكثير من الوحدة العالمية التي قيل بأنها ستكلف 620€ في حالة إطلاقها.

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في الوقت الراهن، ستكتفي العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإطلاق الهاتف Honor 20 على الصعيد العالمي مع العلم بأن هذا الهاتف سيصبح متوفرًا للشراء في المملكة المتحدة يوم الجمعة المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن متاجر التجزئة المحلية بدأت فعلاً بتلقي الطلبات المسبقة على هذا الهاتف، والذي يكلف 399 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الطلبات المسبقة المقدمة على هذا الهاتف بحلول يوم الخميس 22 يونيو ستأتي أيضًا مجانًا مع الساعة الذكية Honor Watch Magic.