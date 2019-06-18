الفيسبوك تزيح الستار رسميًا عن عملتها الرقمية ” Libra “

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية بأن الفيسبوك بصدد إطلاق العملة الرقمية الخاصة بها. لا ينبغي أن يفاجئ ذلك أي شخص لأن دخول الفيسبوك إلى سوق العملات الرقمية ما هي إلا الخطوة المنطقية التالية للشركة نظرًا للشعبية الكبيرة التي حظيت بها العملات الرقمية في الأونة الأخيرة.

كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت الفيسبوك اليوم بالكشف عن العملة الرقمية الخاصة بها والتي تُطلق عليها إسم Libra. ومع ذلك، فإن ما يثير الإهتمام في العملة الرقمية الجديدة Libra هو أنه لن يتم التحكم فيها بشكل كامل من قبل الفيسبوك نفسها، وهو ما ينبغي أن يكون موضع إرتياح لأولئك الذين أصبحوا يشككون في نوايا الفيسبوك بعد فضائح الخصوصية المتعددة التي وجدت الشركة نفسها متورطة فيها في السنوات الأخيرة. بدلاً من ذلك، ستقوم شركة الفيسبوك بالتحكم في العملة الرقمية الجديدة Libra جنبا إلى جنب مع مجموعة من الشركات المالية الأخرى مثل Visa و Mastercard و Andreessen Horowitz و Uber.

بالنسبة لطريقة عمل Libra مقارنة مع العملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين، فهي مختلفة لأن العملة الجديدة تعتبر أقل تقلبًا. وذلك لأن Libra سيتم دعمها من قبل أموال الحكومة. وعلى الرغم من أنها لن تكون مستقرة بنسبة 100%، فهي لا تزال موثوقة، مما يجعلنا نشبهها بشراء السندات الحكومية.

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ووفقا للسيد David Marcus، والذي يتولى إدارة الشركة الفرعية الجديدة Calibra التي تم إنشاؤها من قبل الفيسبوك، فقد صرح بالقول : ” إذا إشتريت 50 دولارًا من Libra، فإن 50 دولار الخاصة بك تشق طريقها إلى Libra Reserve. إنها مصممة لتكون مستقرة ومنح القيمة لـ Libra مما يجعلها أشبه بالعملة التقليدية أكثر من أي عملة رقمية أخرى الآن. هذه هي الطريقة التي تم بها إنشاء النقود الورقية “.

من المتوقع إطلاق العملة الرقمية الجديدة Libra في النصف الأول من العام 2020، وتخطط الفيسبوك أيضًا لإستخدام شركتها الفرعية الجديدة Calibra لإنشاء محفظة رقمية تسمح للمستخدمين بحفظ عملات Libra الخاصة بهم وإنفاقها وإرسالها للمستخدمين الآخرين. وفي حالة إذا كنت مهتمًا، فقد قامت الفيسبوك أيضًا بنشر وثيقة مفصلة حول Libra يمكنك قراءتها من هنا.