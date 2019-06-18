الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب:أحمد أبوعقيل

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة درجتين عن الأمس، على جميع أنحاء الجمهورية، فيما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية وحار على الوجه البحري ومدن القناة وحتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل على كافة الأنحاء في الليل.

وأضاف عبدالعال أن الشبورة المائية في الصباح الباكر ستكون مؤثرة، وتسبب ارتفاع نسب الرطوبة التي تشعرنا بالحر بشكل أعلى، ونسب الرطوبة أعلى من الأمس.

وأوضح "عبدالعال"، أن نسب الرطوبة بالسواحل الشمالية تترواح بين الـ90 و95، وهو يعتبر ارتفاعًا كبيرًل في نسب الرطوبة بالصيف الذى بدأ منذ أكثر من 10 أيام، وتستمر حتى نهاية الصيف.

واستكمل "عبدالعال"، أن درجات الحرارة بالسواحل الشمالية تترواح بين 29 لـ30، والوجه البحري والقاهرة تترواح بين 36 و37، وجنوب الصعيد وشرم الشيخ والغردقة بين 39 و40، وشمال الصعيد بين 38 و39، وجنوب الصعيد بين 41 لـ42.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

شبين الكوم 23 36

طنطا 23 36

دمنهور 23 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 33

سيوة 24 40

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 35

الاسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 21 31

رفح 21 30

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رأس سدر 26 36

نخل 19 35

نويبع 26 34

طابا 24 35

كاترين 17 31

الطور 26 38

شرم الشيخ 26 41

الغردقة 27 39

مرسى علم 26 37

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 25 38

سوهاج 26 39

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 25 36

ابو رماد 25 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34