كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الهواتف الذكية تؤثر على نمط نومك.. تجنبها بهذه الطرق أخبرنا الدكتور سانجاي غوبتا كيف أن الانفصال عن الأجهزة الإلكترونية قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يساعدنا على العيش إلى 100، بحسب موقع سي إن إن.

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