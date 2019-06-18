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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل اليوم في دفع الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 للمطوريين، حيث يأتي هذا الإصدار مع بعض المميزات والتحسينات التي نستعرضها في السطور التالية.
تقدم ابل اليوم الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 والإصدار التجريبي الثاني من iPadOS 13، مع بعض التغييرات والتحسينات وأيضاً المميزات الهامة المتاحة للمعاينة اليوم للمطوريين المسجلين لدى ابل، مع ميزة تثبيت هذا الإصدار عبر OTA، كما تتاح الملفات التعريفية عبر موقع ابل للمطوريين.
ويأتي في الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 بعض من المميزات والتحسينات الهامة وهي:
- يتيح تمكين الإتصال بخوادم SMB مباشرة عبر تطبيق الملفات
- يدعم APFS في تطبيق الملفات
- مزامنة إعدادات وقت Downtime مع ساعة ابل الذكية
- يأتي tvOS 13 بميزة صورة داخل صورة الآن لدعم تعدد المهام على أجهزة تلفاز ابل
- مميزات وألوان جديدة في واجهة تقويم ابل
- شاشة جديدة للتصفح في تطبيق خرائط ابل
- إختيارات جديدة للإضاءة في الكاميرة مع إختيار لإضاءة أحادية بأعلى مستوى من الإضاءة
- شريط منزلق للتحكم في مؤثرات الضوء في نمط Portrait
- مجموعة جديدة من ملصقات Memoji التي تأتي بأربعة من التعبيرات منها النصر، التفكير
- صفحة بداية جديدة لتمييز الصوت المتعدد في HomePod مع مزيد من المميزات التي ستضاف في خريف هذا العام
- تطبيق Mail يدعم من جديد إختيار جميع الرسائل دفعة واحدة “Select All”
- ميزة التحكم الصوتي تظهر أيقونة في الجزء العلوي إلى اليسار عند تمكين الإختيارات التالية:
- عند إختيار الإرسال دون إعلام التأكيد على الإرسال مع Siri
- صوتيات جديدة عند إستخدام Tapback في الرسائل
- إختيارات جديدة لتسجيل الملاحظات ولقوائم مراجعة الملاحظات في تطبيق Notes
- إمكانية تبديل زر parallax عند ضبط إعدادات ورق الحائط في الشاشة
- إختيار جديد في منصفح سفاري لتنشيط أو إلغاء مراجعة الروابط
- نغمة صوتيات جديدة وأقوى عند الضغط المطول على قائمة contextual
- تحديث تصميم واجهة CarPlay، وNow Playing في واجهة CarPlay.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أهم المميزات التي تقدم من ابل في الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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