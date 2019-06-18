تكنولوجيا: أهم المميزات التي تقدم من ابل في الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل اليوم في دفع الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 للمطوريين، حيث يأتي هذا الإصدار مع بعض المميزات والتحسينات التي نستعرضها في السطور التالية.

تقدم ابل اليوم الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 والإصدار التجريبي الثاني من iPadOS 13، مع بعض التغييرات والتحسينات وأيضاً المميزات الهامة المتاحة للمعاينة اليوم للمطوريين المسجلين لدى ابل، مع ميزة تثبيت هذا الإصدار عبر OTA، كما تتاح الملفات التعريفية عبر موقع ابل للمطوريين.

ويأتي في الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 بعض من المميزات والتحسينات الهامة وهي:

يتيح تمكين الإتصال بخوادم SMB مباشرة عبر تطبيق الملفات

يدعم APFS في تطبيق الملفات

مزامنة إعدادات وقت Downtime مع ساعة ابل الذكية

يأتي tvOS 13 بميزة صورة داخل صورة الآن لدعم تعدد المهام على أجهزة تلفاز ابل

مميزات وألوان جديدة في واجهة تقويم ابل

شاشة جديدة للتصفح في تطبيق خرائط ابل

إختيارات جديدة للإضاءة في الكاميرة مع إختيار لإضاءة أحادية بأعلى مستوى من الإضاءة

شريط منزلق للتحكم في مؤثرات الضوء في نمط Portrait

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مجموعة جديدة من ملصقات Memoji التي تأتي بأربعة من التعبيرات منها النصر، التفكير

صفحة بداية جديدة لتمييز الصوت المتعدد في HomePod مع مزيد من المميزات التي ستضاف في خريف هذا العام

تطبيق Mail يدعم من جديد إختيار جميع الرسائل دفعة واحدة “Select All”

ميزة التحكم الصوتي تظهر أيقونة في الجزء العلوي إلى اليسار عند تمكين الإختيارات التالية:

عند إختيار الإرسال دون إعلام التأكيد على الإرسال مع Siri

صوتيات جديدة عند إستخدام Tapback في الرسائل

إختيارات جديدة لتسجيل الملاحظات ولقوائم مراجعة الملاحظات في تطبيق Notes

إمكانية تبديل زر parallax عند ضبط إعدادات ورق الحائط في الشاشة

إختيار جديد في منصفح سفاري لتنشيط أو إلغاء مراجعة الروابط

نغمة صوتيات جديدة وأقوى عند الضغط المطول على قائمة contextual

تحديث تصميم واجهة CarPlay، وNow Playing في واجهة CarPlay.

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