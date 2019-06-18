الشركة الأمنية Cellebrite تدعي أنها قادرة على سحب البيانات من أي جهاز iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا لم تسمع عن Cellebrite من قبل، فهي عبارة عن شركة متخصصة في الأمن المعلوماتي حظيت بإهتمام الجميع عندما إتضح أنها تمكنت من إختراق هواتف iPhone من آبل، مما سمح لها بالوصول إلى محتويات هذه الأجهزة دون الحاجة إلى رموز المرور أو المصادقة البيومترية من ملاك هذه الأجهزة.

لقد أدى ذلك إلى ظهور قصة أشبه بقصة القط والفأر، فكلما قامت شركة آبل بإغلاق الثغرات الأمنية التي سمحت لشركة Cellebrite بإختراق هواتف iPhone، كلما قامت شركة Cellebrite بدورها بإكتشاف ثغرات أمنية جديدة. ووفقًا لشركة Cellebrite، فهي تدعي أنها قامت بإجراء تحسينات على نظامها حيث يمكنه الآن إستخراج نظام الملفات على أي جهاز يعمل بنظام iOS.

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هذا يعني أن أي جهاز iPhone أو iPad قديم أو جديد، لم يعد آمنًا من النظام الخاص بشركة Cellebrite. هذا يعني أيضًا أن وكالات إنفاذ القانون التي تستخدم منتجات Cellebrite ستكون قادرة على إستخراج المعلومات بسهولة من أجهزة iOS الخاصة بالمشتبه فيهم دون الحاجة إلى موافقته الصريحة.

لم تقم شركة آبل بالرد على إدعاءات Cellebrite الأخيرة حتى الآن، على الرغم من أننا نعتقد بأن الشركة ربما لا تشعر بسعادة غامرة تجاه ذلك وربما تبحث الآن بالفعل على طرق لإصلاح الوضع. وحتى الآن، كانت هناك بعض الحكومات التي تستخدم منتجات Cellebrite. سبق أن جادلت الشركة بأن إستخدام منتجاتها لفتح هواتف iPhone كان من أجل ” السلامة العامة “.