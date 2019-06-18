تكنولوجيا: ابل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 للمطوريين اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل اليوم الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13، والذي يتوفر للتحميل للمطوريين من مستخدمي الآيباد وهواتف الأيفون مع مجموعة من المميزات الجديدة.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن تحديث iOS 13 خلال مؤتمر المطوريين الذي عقد خلال الفترة الماضية، ومن ثم بدأت في دفع الإصدار التجريبي الأول من التحديث مع مجموعة من المميزات والتحسينات الهامة.

واليوم تبدأ عملاق التكولوجيا في إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من التحديث، بعد أن كشفت المعاينة الأولى للتحديث عن إستقرار التحديث عدا بعض الثغرات البسيطة.

ويمكن للمطوريين الآن تحميل الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 مع بعض المميزات الهامة، حيث يأتي هذا الإصدار بتجربة أكثر سلاسة في التثبيت على الأجهزة مع دعم التثبيت عبر OTA.

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ومن المقرر أن يأتي الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 بنمط الثيم المظلم، كما يضم التحديث لوحة مفاتيح بميزة التمرير السريع، وأيضاً تحديث تطبيق الخرائط مع ميزة التنقل الإفتراضي Street View، هذا إلى جانب تحديث تطبيق الصور، مع تحسينات في مهام مساعد Siri الإفتراضي.

يذكر أن ابل قد أطلقت تنويه للمطوريين مع الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 بضرورة التخزين الإحتياطي للملفات والتطبيقات المثبتة على الهاتف قبل بدء تثبيت التحديث، كما تم تحديد الهواتف والأجهزة المتوافقة مع تجربة هذا الإصدار وهي كالتالي:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

الجيل الثالث من جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش

الجيل الثاني من جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش

الجيل الأول من جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش

جهاز iPad Pro بحجم 10.5 إنش

جهاز iPad Pro بحجم 9.7 إنش

الجيل الثالث من جهاز iPad Air

iPad Air 2

الجيل السادس من iPad

الجيل الخامس من iPad

الجيل الخامس من iPad mini

iPad mini 4

الجيل السابع من iPod touch.

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