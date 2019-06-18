سامسونج تواصل الهيمنة على سوق الشاشات بفارق مريح جدًا، وBOE تواصل النمو

فاطمة أيت طالب - دبي - إحتفظت شركة سامسونج بمكانتها الأولى في سوق الشاشات خلال الربع الأول من العام 2019، على الأقل وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من مؤسسة IHS Markit المتخصصة في بحوث السوق. شحنت الشركة الكورية الجنوبية شاشات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40.2 في المئة من إجمالي السوق، ولكن بإنخفاض قدره 6.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

بقيت شركة Japan Display في المرتبة الثانية بحصة سوقية قدرها 12.3 في المئة، في حين كانت شركة BOE من أكبر الرابحين، فقد ضاعفت حصتها السوقية تقريبًا إلى 11.9 في المئة. في الواقع، تتنبأ مؤسسة IHS Markit بأن شركة BOE ستتفوق بسهولة على شركة Japan Display في الربع الثاني من هذا العام لتحتل بذلك المرتبة الثانية في الترتيب العام.

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تغطي البيانات الصادرة من مؤسسة IHS Markit سوق الشاشات بالكامل، ولكن المحللون يكشفون أن السبب الرئيسي وراء إحتفاظ سامسونج بزمام المبادرة هو شاشات OLED المخصصة للهواتف الذكية غير الرائدة. تحاول العديد من الشركات إستخدام شاشات OLED في هواتفها الذكية لأنها تعمل مع مستشعرات بصمات الأصابع التي يتم وضعها أسفل الشاشات.

إذا أخرجنا شاشات LCD من المعادلة وتحدثنا عن شاشات OLED فقط، فإن سامسونج لا تواجه أي تحدٍ عمليًا، فهي تبيع أكثر من 80 في المئة من جميع شاشات OLED. منافستها الرئيسية في هذا المجال هي BOE و LG، فقد ضاعفت الشركة الأولى حصتها في السوق بسبب مبيعات Huawei Mate 20 Pro المثيرة للإعجاب.